"Eğitim-Bir-Sen 11. Bölge Toplantısı" Adana'da yapılacak

Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Sezer, "Eğitim-Bir-Sen 11. Bölge Toplantısı"nın Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla Adana'da gerçekleştirileceğini belirtti.

Sezer, Memur-Sen Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında 27 Ekim tarihinde kentte gerçekleştirilecek, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den yaklaşık 500 kişinin katılacağı bölge toplantısıyla ilgili bilgi verdi.

Toplantıda, sendika üyelerine yönelik bir eğitim verileceğini ve eğitimcilerin sorunlarının gündeme getirileceğini dile getiren Sezer, toplantıya Genel Başkan Ali Yalçın'ın da katılacağını kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı'na destek

Basın toplantısında Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini de dile getiren Sezer, "Bu operasyon bir savaş değil, binlerce yıldır süren hak ile batılın mücadelesinin günümüze yansımasıdır. Tevhit bayrağını göklere çeken şanlı milletimiz kahraman ordusuyla birlikte bu harekattaki yerini almaktadır. Haklılığımızın kanıtı, yerini, yurdunu terk etmek zorunda kalmış milyonlarca Suriyeli ve terör örgütünün hedef gözetmeden katlettiği askerlerimizle bebek, çocuk ve kadınların da aralarında olduğu sivil şehitlerimizdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşunun temsilcileri olarak ordumuzun ve siyasi iradenin yanındayız." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Çukurova İlçe Milil Eğitim Müdürlüğünde yaşananlara da değinen Sezer, daha önce kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili kendilerine ulaşan bilgi ve belgelerin ardından sosyal medyadan bazı açıklamalarda bulunduklarını hatırlattı.

Sezer, ellerindeki belgelere göre Çukurova İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünde mobing, adam kayırmacılığı ve bazı kanunsuz işlerin yapıldığının net bir şekilde ortaya çıktığını savundu.

Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da keyfi uygulamalara asla müsaade etmeyeceklerini belirten Sezer, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti.