Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Gümüş'ten, AA'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Gümüş'ten, AA'ya ziyaret - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Gümüş'ten, AA'ya ziyaret

7 saat önce

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Diyarbakır 2 No'lu Dicle Üniversitesi Şube Başkanı Yüksel Gümüş, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Gümüş'ten, AA'ya ziyaret, System.String[]

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Diyarbakır 2 No'lu Dicle Üniversitesi Şube Başkanı Yüksel Gümüş, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.


AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin ile görüşen Gümüş, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gültekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gümüş ve beraberindekileri AA'nın çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Ziyarette, Gümüş'e, Dicle Üniversitesinde öğretim üyesi Doç. Dr. Oktay Bozan, Doç. Dr. Medeni Aykut ve Dr. Öğretim Görevlisi Mutlu Sağlık eşlik etti.

Eğitim Bir Sen, Diyarbakır, Dicle, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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