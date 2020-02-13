Eğitim-Bir-Sen 28 yaşında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen 28 yaşında - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen 28 yaşında

6 saat önce

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, kurulduğundan bu yana, bilgi ve eğitim odaklı olarak demokratik alanın genişlemesi, hak ve özgürlüklerin yaygınlaşması için yoğun çaba gösteren Eğitim-Bir-Sen'in, Türkiye'nin her demokratik kazanımında teri, yeri ve payı olduğunu ifade etti.

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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, kurulduğundan bu yana, bilgi ve eğitim odaklı olarak demokratik alanın genişlemesi, hak ve özgürlüklerin yaygınlaşması için yoğun çaba gösteren Eğitim-Bir-Sen'in, Türkiye'nin her demokratik kazanımında teri, yeri ve payı olduğunu ifade etti.


Başkan Sezer, Eğitim-Bir-Sen'in 14 Şubat 1992'de, eğitim çalışanlarının haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, yasakların kaldırılması, özgürlük alanlarının genişletilmesi amacıyla kurulduğunu hatırlattı. Sezer, başarılarla dolu geçmişi, umut verici gelecek vizyonuyla Eğitim-Bir-Sen'in, kuruluş ilkeleri doğrultusunda 28 yıldır hak, emek ve özgürlük mücadelesini, birlik ve kardeşlik yolculuğunu sürdürmekte olduğunu söyledi.


Başkan Sezer açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Eğitim-Bir-Sen'in tarihi bir dönem sayılacak 28 yıllık mücadele geçmişi, Türkiye'nin karanlıklardan aydınlığa, darbe dönemlerinden demokrasiye, geri kalmışlıktan ilerlemeye geçiş tarihidir. Kurulduğundan bu yana, bilgi ve eğitim odaklı olarak demokratik alanın genişlemesi, hak ve özgürlüklerin yaygınlaşması için yoğun çaba gösteren Eğitim-Bir-Sen'in, Türkiye'nin her demokratik kazanımında teri, yeri ve payı vardır. Eğitim çalışanlarımızın temsilinin, Türkiye gerçekliğini oluşturan tarihin, kültürel aidiyetlerimizin ve sahip olduğumuz entelektüel birikimin bize yüklediği sorumlulukla, felsefi sorunlarından fiziki şartlarının iyileştirilmesine kadar eğitimin bütün temel konularıyla yakından ilgilendik, ilgileniyoruz. Mehmet Akif İnan'ın 'Türkümüz dünyayı kardeş bilendir/ Gökleri insanın ortak tarlası' dizelerinde idealize edilen söylemi eyleme geçiren programımız, ülke sınırlarının ötesinde evrensel bir ilgi ve heyecanla karşılık bulmuştur. Eğitim-Bir-Sen, sadece Türkiye'nin değil, söylemi, eylem anlayışı, öncü ve örnek tavrıyla dünya eğitim sendikacılığının ve sivil toplum örgütünün en saygın kurumu olma yolundadır. Bu büyüme, Anadolu'ya yaraşır şekilde yeryüzünün tüm yönlerine akmakta, açılmaktadır. 100'ü aşkın ülkenin sendikalarıyla yaptığımız eğitim ve iş birliği anlaşması, kurduğumuz dostane ilişki, yeni ufukların yeni umutları yeşerttiğinin işaretidir." - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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