Son Dakika Haberleri: Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nden Teşkilat Eğitimi

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nden Teşkilat Eğitimi

1 saat önce

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, teşkilat eğitimi programının 44'üncüsü gerçekleştirdi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nden Teşkilat Eğitimi, System.String[]
Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, teşkilat eğitimi programının 44'üncüsü gerçekleştirdi.

Programın ilk bölümü Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer'in açılış konuşmaları, İl Yönetim Kurulu'nun, İlçe Başkanları, Divan Üyeleri ve Genç Memur-Sen Başkanının konuşmaları ile tamamlandı.

Programın ikinci bölümünde, Vedat Kahyalar'ın "Toplantı ve Zaman Yönetimi" Sadullah Kısacık'ın "Sosyal Medya Yönetimi" sunumları ve sekretarya toplantıları gerçekleştirildi.

İsmail Demirdüzen'in "Avukatlık Hizmetleri Bilgilendirme" soru-cevap bölümünden sonra 44. Genişletilmiş İl Divan Kurulu Teşkilat Eğitimi Programı sona erdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:05 Kaynak: İHA

Mehmet Sezer, Eğitim Bir Sen, Adana, Güncel
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