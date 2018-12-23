Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nden Teşkilat Eğitimi

Eğitim-Bir-Sen Adana
Şubesi, teşkilat eğitimi programının 44'üncüsü gerçekleştirdi.
Programın ilk bölümü Memur-Sen
ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer
'in açılış konuşmaları, İl Yönetim Kurulu'nun, İlçe Başkanları, Divan Üyeleri ve Genç
Memur-Sen Başkanının konuşmaları ile tamamlandı.
Programın ikinci bölümünde, Vedat Kahyalar
'ın "Toplantı ve Zaman Yönetimi" Sadullah Kısacık
'ın "Sosyal Medya Yönetimi" sunumları ve sekretarya toplantıları gerçekleştirildi.
İsmail Demirdüzen'in "Avukatlık Hizmetleri Bilgilendirme" soru-cevap bölümünden sonra 44. Genişletilmiş İl Divan Kurulu Teşkilat Eğitimi Programı sona erdi. - ADANA