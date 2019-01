Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şubesinde Genişletilmiş İl Divan Kurulu Toplantısı

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şubesi genişletilmiş il divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.Şube yönetim kurulu, ilçe temsilcilikleri, kadınlar komisyonu ve genç memur sen temsilciliğinin de katıldığı toplantıda sendikal faaliyetlerin yanı sıra Adıyaman'ın eğitim sorunları ve çözüm önerileri de tartışıldı.Eğitim Bir- Sen ve Memur- Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz , il divan kurulunun ardından yaptığı açıklamada kurulun verimli geçtiğini belirterek kurulda ele alınan konular hakkında bilgi verdi.Başkan Ali Deniz, gelir vergisinin kamu görevlilerinin maaşlarını yiyen tırtıla dönüştürüldüğünü belirterek, "Gelir vergisi noktasında ücretlilere yönelik kapsamlı bir yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor. Ücretlilerin diğer gelir gruplarına göre farklı matrahla ilişkilendirilmesi noktasında yüzde 27 ve yüzde 35'lik dilimlerde yapılan uygulamanın artık yüzde 15'lik dilimde esaslı bir şekilde gerçekleştirilmesi elzemdir.Gelir vergisi matrahlarındaki artışın geçmişten bugüne düşük yapılarak, kamu görevlilerinin hem daha erken aylarda yüksek orandan vergi ödemesi hem de yılsonu itibarıyla daha yüksek tutarda gelir vergisi kesintisi üzerinden yaşadığı maaş ve gelir kaybı rakamlarının yükselmesi iradi bir hedefse bu iradeden de hedeften de vazgeçilmelidir. Eğer sosyal maliyet hesaplama noktasında bir eksikliğin eseri ise biz bu eksikliğin giderilmesine her türlü katkıyı vermeye hazırız" dedi.3 Bin 600 ek gösterge vaadi bir an önce genişletilerek hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen, Başkan Deniz, "3 Bin 600 ek gösterge konusunda dört farklı meslek grubu için çalışmalar yürütülüyor. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak, 3 bin 600 ek gösterge konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın verdiği müjdeye ilaveten, bu konuda bir kapsam genişlemesinin elzem olduğunu defalarca deklare ettik. 3 Bin 600 ek gösterge konusunda, sadece dört farklı meslek grubunu değil, tüm kamu görevlilerini içine alacak, kapsayıcı, eşitleyici ve adaletli bir 3 Bin 600 ek gösterge çalışmasının ivedilikle yapılmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlatmayı uygun görüyoruz. Devletin en yüksek makamından kamu görevlilerine verilen sözün bir an önce yerine getirilmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.MEB 2023 Vizyon Belgesi üzerinde Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şubesi olarak gerçekleştirdikleri çalıştaya ait değerlendirme ve öneri raporunu il milli eğitim müdürlüğüne sunduklarını belirten Başkan Ali Deniz, değerlendirme ve öneri raporunun saha çalışmaları esnasında eğitim çalışanlarının fikirlerinden derlendiğini ayrıca şube bünyesinde her eğitim kademesi ve okul türünden öğretmen ve idarecilerin katılımıyla oluşturulan on ayrı komisyon tarafından özenle hazırlandığını vurguladı. - ADIYAMAN