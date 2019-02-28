Son Dakika Haberleri: Eğitim-Bir-Sen Afrika'ya Yardım İçin 100 Bin Lira Bağış Topladı

Eğitim-Bir-Sen Afrika'ya Yardım İçin 100 Bin Lira Bağış Topladı

1 saat önce

Eğitim-Bir-Sen Çarşamba İlçe Temsilciliğince, Afrika'da katarakt sorunu yaşayan insanların ameliyat olabilmesi için 100 bin lira yardım toplandı.

Eğitim-Bir-Sen Afrika'ya Yardım İçin 100 Bin Lira Bağış Topladı, System.String[]
Eğitim-Bir-Sen Çarşamba İlçe Temsilciliğince, Afrika'da katarakt sorunu yaşayan insanların ameliyat olabilmesi için 100 bin lira yardım toplandı.

Eğitim-Bir-Sen Çarşamba temsilcisi Osman Şafak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eğitim-Bir-Sen'in dünyanın neresinde olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında duran bir iyilik teşkilatı olduğunu söyledi.

Bu kapsamda son 4 yılda iki defa Suriye'ye yönelik çalışma yaptıklarını, geçen yıl Arakan'a İHH ile yardım kampanyası organize ettiklerini anlatan Şafak, Mali'de de iki köyde su kuyusu açtırdıklarını belirtti.

Şafak, Afrika'da insanlarda katarakt probleminin yaygın olarak yaşandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Vakit, Afrika'nın mazlumları için de güzellikleri göme vaktidir. Bir katarakt ameliyatının maliyeti Afrika'da 500 liradır. 500 lira bizim için büyük bir meblağ olmasa da Afrika'daki insanlar için hayata yeniden tutunmanın mihenk taşını ifade ediyor. Bizler de arkadaşlarımızla bunun için yardım kampanyası başlattık. Bir ayda 100 bin lira yardım topladık. Bu da 200 kişinin katarak ameliyatı olabileceğini gösteriyor. Topladığımız yardım çeklerini Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği Başkanı Hüseyin Mutlu ağabeyimize takdim ediyoruz. Umarım o 200 kişi katarakt ameliyatı olarak yeniden görecek."

Şafak, kampanyanın Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlendiğini ancak sendikalarına üye olmayan pek çok insanın da kendilerine destek verdiğini kaydetti.

Mutlu da toplanan yardımla pek çok insanın katarakt sorunundan kurtulacağını dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:04 Kaynak: AA

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