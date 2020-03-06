Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "Meslek kanunu olmazsa olmazımız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: 'Meslek kanunu olmazsa olmazımız' - Son Dakika

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "Meslek kanunu olmazsa olmazımız"

6 saat önce

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, tüm eğitim çalışanlarının haklarını koruyacak, çalışma şartlarını iyileştirecek kapsamlı bir Öğretmenlik meslek kanununun artık hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran:

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, tüm eğitim çalışanlarının haklarını koruyacak, çalışma şartlarını iyileştirecek kapsamlı bir Öğretmenlik meslek kanununun artık hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.


Türkiye'de görev yapan 1 milyonun üzerindeki öğretmenin eğitimin kalitesinin artması açısından özlük haklarının tanımlanması ve geliştirilmesi gerektiğini belirten Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "Öğretmenleri atanmadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkanlarından kariyer fırsatlarına, ehliyetten liyakate her konuda belirsizlikten, ayrımcılık ya da ayrıcalık kusurlarından kurtarmaya dönük hükümler meslek kanununun olmazsa olmazıdır" diye konuştu.


"Sözleşmeli ve ücretli kaldırılmalı"


Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarını kaldırmayan bir düzenlemenin meslek kanunu niteliğini kazanamayacağına da vurgu yapan Miran, öğretmenlerin mesleki ilerlemelerini sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesinin meslek kanunu iddiasının ispatı için şart olduğunu, İstihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere, zorunlu hizmet gibi dayatmalara son verecek, öğretmeni motive ve teşvik etmeye, imkan ve fırsatlar, artırımlı haklarla ödüllendirmeye dair hükümlerin mesleği özendirmeye, mesleği yürütenleri güçlendirmeye ilişkin önemli bir etken oluşturacağını işaret etti.


"Artık adım atılmalıdır


Miran, "Biz Eğitim Bir Sen olarak diyoruz ki Eğitim-öğretim süreçlerindeki vazgeçilmez unsurlardan biri olan eğitim kurumu yöneticiliği ve eğitim liderliği konusu bir sorun olarak değil, bir konum olarak meslek kanunu kapsamında düzenlenmeli, yöneticilik ve liderlik süreçlerine katılım, bu pozisyonlardaki mali, sosyal ve özlük hakları da mutlaka kanuni bir dayanak ve güvenceyle tanımlanmalıdır. Yetkililer, hakları koruyacak, çalışma şartlarını iyileştirecek, şiddeti de önleyecek meslek kanununu hayata geçirmek konusunda artık adım atmalıdır" mesajını verdi. - ANTALYA

Eğitim Bir Sen, Antalya, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya Diplomasi Forumu, koronavirüs riski gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi
Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı Antalya bu kez fare kediyle oynadı; o anlar kamerada Malta eriğinde ilk hasat yapıldı, kilogramı 50 TL'den tezgahlarda yerini aldı

Son Dakika Haberleri
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 22:40:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "Meslek kanunu olmazsa olmazımız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]