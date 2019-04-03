Son Dakika Haberleri: Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi Eğitimcilere Yönelik Şiddeti Kınadı

Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi Eğitimcilere Yönelik Şiddeti Kınadı

1 saat önce

Gebze'de öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen okul idarecisine yapılan saldırıyı kınayan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, eğitimcilere yönelik saldırıların giderek dozunun arttığını ifade etti.

Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi Eğitimcilere Yönelik Şiddeti Kınadı, System.String[]
Gebze'de öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen okul idarecisine yapılan saldırıyı kınayan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, eğitimcilere yönelik saldırıların giderek dozunun arttığını ifade etti. Çoban, caydırıcı önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi'nin Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun 11'inci sınıf öğrencisi F.C. öğrencisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Eğitimcilerin kendi kurumlarında öğrencilerin gözü önünde kendilerine yönelik saldırılara karşı savunmasız olduğunu ifade eden Çoban, caydırıcı nitelikte kanuni düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çoban, "Şiddet eylemlerinde, mevcut yasal düzenlemelerin bu fiillere karşı caydırıcı nitelikte ceza öngörmemesi ile şiddet uygulayan kişilerin bu eylemlerinin adli ve idari makamlarca önemsenmeyeceği ve ciddi bir ceza yaptırımıyla karşılaşmayacakları inancı önemli bir rol oynamaktadır" dedi.

"Dozlar giderek artıyor"

Eğitimcilerine, ölümle sonuçlanan saldırıların dozunun giderek arttığına dikkat çeken ve Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunan Başkan Çoban, bu gidişatın kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

Çoban sözlerini şöyle sürdürdü: "Tehdit ile başlayıp darp etme ve yaralamaya kadar giden şiddet davranışları öğretmenlerimizin sağlıklı bir ruh hali içinde derse girme ve öğrencileri ile buluşmalarının önündeki en büyük engel olarak ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin emeğini yok sayan, eğitimdeki etki alanını daraltan, onları itibarsızlaştıran, bu önemli mesleğin mensuplarını her türlü haksızlığa ve saldırıya açık hale getiren politikalar, disiplini rafa kaldıran uygulamalar, bugün geldiğimiz noktanın müsebbibidir. Bilimde, sanatta, teknolojide, edebiyatta, felsefede ve diğer bütün alanlarda ülke ve millet olarak başarılı olabilmemiz ancak nitelikli bir eğitimle mümkündür" - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:33 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'ya İlk 3 Ayda Gelen Turist Sayısı 571 Bine Ulaştı Kıyafetiyle Denize Giren Adam Polisi Alarma Geçirdi Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı Son Dakika! AK Parti'den, İmamoğlu'nun Sözlerine Tepki: Bu Sürecin Durdurulmasını Neye Dayanarak İstiyor?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 13:05:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi Eğitimcilere Yönelik Şiddeti Kınadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]