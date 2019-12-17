Eğitim Bir Sen Ardahan İl Başkanı Çakmak'tan okul ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitim Bir Sen Ardahan İl Başkanı Çakmak'tan okul ziyaretleri - Son Dakika

Eğitim Bir Sen Ardahan İl Başkanı Çakmak'tan okul ziyaretleri

6 saat önce

Eğitim Bir Sen Ardahan İl Başkanı Erdinç Çakmak'ın, kent genelindeki okulları ziyaret ederek okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldiği bildirildi.

Eğitim Bir Sen Ardahan İl Başkanı Çakmak'tan okul ziyaretleri, System.String[]

Eğitim Bir Sen Ardahan İl Başkanı Erdinç Çakmak'ın, kent genelindeki okulları ziyaret ederek okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldiği bildirildi.

Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde peryodik okul ziyareti yaptıklarını söyledi.

Ziyaretlerle öğretmenlerin sorunlarını dinleme şansını bulduklarını ifade eden Çakmak, "Ziyaretlerimizle eğitim camiamızın sorun ve sıkıntılarını yerinde görme şansını buluyoruz. Biz ayrıca okullarda rehberlik hizmeti de veriyoruz. Sonuç itibariyle bizim için eğitim ve eğitimin önemli unsuru olan öğretmenler değerli. Bu ziyaretlerimiz, onlara verdiğimiz değerin ifadesidir." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:50 Kaynak: AA
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