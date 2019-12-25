Eğitim Bir Sen Ardahan İl Başkanı Çakmak'tan Vali Masatlı'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitim Bir Sen Ardahan İl Başkanı Çakmak'tan Vali Masatlı'ya ziyaret - Son Dakika

Eğitim Bir Sen Ardahan İl Başkanı Çakmak'tan Vali Masatlı'ya ziyaret

6 saat önce

Eğitim Bir Sen Ardahan Şube Başkanı Erdinç Çakmak, Vali Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.

Eğitim Bir Sen Ardahan İl Başkanı Çakmak'tan Vali Masatlı'ya ziyaret, System.String[]

Eğitim Bir Sen Ardahan Şube Başkanı Erdinç Çakmak, Vali Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.

Masatlı, ziyaretten duyduğu memnuniyet ifade ederek, Ardahan'da eğitimin önceliklerinin arasında olduğunu söyledi.

Geldiği günden bu yana eğitim, turizm ve sosyal projeler önemli konularda aralıksız çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

"Şükürler olsun, birçok alanda olduğu gibi eğitimde de yaptığımız çalışmaların meyvesini aldık. Önceki yıllara oranlar yeterli olmasa da eğitim başarısında ciddi mesafeler kat ettik. Örneğin okullarımızın fiziki durumu, derslik, araç gereç ve öğretmen açığı konusunda sorunuzu yok denecek kadar az. Bu da dolayılı olarak eğitimdeki başarıyı barız bir şekilde gösteriyor."

Masatlı, ayrıca öğrenciler arasında teşvik amaçlı denemelerde öğrencilere çeşitli hediyeler vermeyi planladıklarını aktardı.

Çakmak ise eğitime katkılarından dolayı Masatlı'ya teşekkür ederek, Eğitim Bir Sen'in "2019 yılı eğitime bakış, izleme ve değerlendirme raporu" kitapçığını sundu.

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:22 Kaynak: AA
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