Eğitim-Bir-Sen bir gazetede yer alan sendikalarıyla ilgili iddialar hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen bir gazetede yer alan sendikalarıyla ilgili iddialar hakkında suç duyurusunda bulundu

13.11.2020 17:15
Eğitim-Bir-Sen bir gazetede yer alan sendikalarıyla ilgili iddialar hakkında suç duyurusunda bulundu, System.String[]

Eğitim Bir Sen Genel Merkezi ve Diyarbakır Şubesince, bir gazetede yer alan "Dersimiz Domuzbağı" başlıklı köşe yazısındaki sendikalarıyla ilgili iddialar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Eğitim Bir Sen Genel Merkezi ve Diyarbakır Şubesince, bir gazetede yer alan "Dersimiz Domuzbağı" başlıklı köşe yazısındaki sendikalarıyla ilgili iddialar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, yaptığı açıklamada, bugün bir gazetenin "Dersimiz Domuzbağı" başlıklı köşe yazısında sendikalarına yönelik iddialara tepki göstererek sözkonusu yazar hakkında genel merkez ve şube olarak suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

"Hak bilmez, hukuk saymaz kişiyle mahkemede hesaplaşacağız." diyen Tekdemir, günlük bir gazetede manipülatif ve spekülatif yazılarıyla bilinen, yazarlığı tartışmalı, hukuk bilmezliği tescilli, hakkı bilmez, hakikati saymaz birinin, bazı yöneticilerini töhmet altına almak, sendikalarını yıpratmak için iftira dolu bir yazı yazdığını belirtti.

Köşe yazısı kisvesi altındaki iftiralar yığınında şube ve ilçe yöneticilerinin bir siyasi parti üyesi olmakla itham edilerek yakınları ve kendilerinin karalanmak istendiğini aktaran Tekdemir, şöyle devam etti:

"Birilerinin sözcülüğünü yapan bu kişi ya cehaletini ortaya koyuyor ya da iftira atmak istediği için bilmek işine gelmiyor olabilir ama 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kamu görevlilerinin siyasi parti üyesi olamayacakları, sokaktaki her vatandaşın bildiği bir kuraldır. Kamu görevlilerinin siyasi parti üyesi olamadıklarını ve siyasi parti faaliyetlerine katılamadıklarını, jeolojiden futbola kadar her konunun uzmanı olan gazeteci-yazarın bilmemesi ayıp, bilip de buna rağmen 'iddia' adı altında bu yalanı dillendirmesi aymazlıktır. Soruşturmanın gizliliği ilkesi ve masumiyet karinesi etrafında kişiler hakkında mahkümiyet kararı verilmediği sürece herkesin masum sayılması gerekliliği bir yana, aynı zamanda sendikacılık görevini üstlenen kamu görevlilerinin yakınlarının ceza yargılamaları üzerinden kurumlara ve kişilere saldırmak, hukuk bilmezliğin, vicdan ve izan yoksunluğunun tezahürüdür."

Tekdemir, "İfade ve basın özgürlüğüne vurulabilecek en büyük darbe, eline kalem alan her kendini bilmezin gazete sütunlarında, gerçek olmadığını pekala bildiği gerçeğe aykırı isnatları gerçek gibi pazarlamaya kalkması densizliğini göstererek şube yöneticilerimizi ve temsilciliklerimizi suçluymuş gibi ilan etme cüretini göstermesindeki pervasızlıktır." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"657 sayılı Kanun'a göre atanmış ve halen görevini yapan, hiçbir adli ve idari sürecin muhatabı olmayan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre demokratik teamüllerle gerçekleştirdiğimiz seçimlerle görev alan arkadaşlarımıza iftira atan, sendikamıza itibar suikastı düzenlemeye yeltenen bu kişi ve kişilere karşı mücadele edeceğiz. Asılsız, mesnetsiz, gerçeğe aykırı, iftira niteliğindeki bu yazıyı yazan hak bilmez, hukuk saymaz kişi ile mahkemede hesaplaşacağız."

Eğitim Bir Sen, Diyarbakır, Kamu, Köşe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen bir gazetede yer alan sendikalarıyla ilgili iddialar hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası Rukiye Dönmez hayatını kaybetti Yan kesici kadın, polisi görünce soyunmaya kalktı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu 13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi
Son Dakika: Rekabet Kurulu, Google'a 197 milyon lira idari para cezası verdi Son Dakika: Rekabet Kurulu, Google'a 197 milyon lira idari para cezası verdi         
17:00
Federasyon, koronavirüs nedeniyle hükmen mağlubiyet kararını Süper Lig'de de uygulayacak Federasyon, koronavirüs nedeniyle hükmen mağlubiyet kararını Süper Lig'de de uygulayacak         
16:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek         
16:11
Rahatsızlanan Cübbeli Ahmet TV programını iptal etti! Konuşamıyor Rahatsızlanan Cübbeli Ahmet TV programını iptal etti! Konuşamıyor         
15:53
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Son Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı         
15:42
Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı         
15:27
Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu         
15:07
Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı         
14:47
Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü         
14:33
Yaşlı adam, çarşaflı kadına Yaşlı adam, çarşaflı kadına "Burası Arabistan değil" deyince ortalık karıştı         
14:31
Trump'ın Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz         
13:47
İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü "Taksim Kolektifi" ile hayat bulacak         
13:39
Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı! Öfkeli baba, skandal olaya isyan etti Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı! Öfkeli baba, skandal olaya isyan etti         
13:25
Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi         
12:55
Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi         
11:59
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 17:32:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğitim-Bir-Sen bir gazetede yer alan sendikalarıyla ilgili iddialar hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei