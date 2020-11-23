Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması

23.11.2020 13:49

- Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle eğitim çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek ve öğretmenlerin meslek kanunu talebini dile getirmek amacıyla...

- Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması

BURSA - Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle eğitim çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek ve öğretmenlerin meslek kanunu talebini dile getirmek amacıyla basına açıklamalarda bulundu. Başkan Acar, öğretmenlerin ve eğitim kurumu yöneticilerinin mali haklarında artış gerekliliğine dikkat çekerek Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda, öğretmenin itibarının, statüsünün, fırsat ve yetkilerinin artırılması gerektiğini savundu.

"İnsanın, özünü keşfetmeye, kişiliğini inşa etmeye yönelik en büyük eylemi eğitimdir" sözleriyle konuşmasına başlayan Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Eğitimde geriye düşenin ahlakta, adalette, merhamette, bilimde öne çıkması, teknolojide önde olması, ekonomik ve diplomatik düzlemde fark oluşturmasının mümkün olmayacağını belirtti. Öğretmenlik, insanlığın en kadim ve önemli mesleklerinden biridir diyen Acar, "Öğretmen, çocuklarımızın şuur sermayesini artırma, bilgi haznesini büyütme, idrak zeminini güçlendirme, hikmeti keşfetme, hakikate ulaşma konusunda beşerin insanlaşması ve bireyin uzmanlaşması yolculuğunda hem rehber hem de rol modeldir. Bu vasıf, öğretmenlik mesleğinin tarih boyunca önemli ve değerli kabul edilmesinin de başlıca sebebidir" dedi.

Türkiye'de resmi ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan 1 milyon 200 bin öğretmen var iken, öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun olmaması; hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluk olduğunu ifade eden Acar, "Kanun, hedefler ve gerçekler bağlamında uluslararası standartlara uygun bir kariyer mesleği niteliğini taşımalı; öğretmenin etkinliğini artıracak, itibarını yükseltecek hükümler içermelidir. Bizler Türkiye'nin bütün illerinden hep birlikte o iradeyi harekete geçirmek için sesleniyoruz: Meslek kanunumuzu istiyoruz, daha fazla beklemek istemiyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması hedefine, 11. Kalkınma Planı'nda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu'nda da yer verilmesi hem talebemizi doğruluyor hem de tepkimizi haklı kılıyor" dedi. Ayrıca Başkan Acar, meslek kanununun çıkarılması noktasında niyet ve kararlılığın kamuoyuna deklare edilmesinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, bugüne kadar kamuoyuna net, açık ve kesin bir içerik paylaşımı yapılmadığının da altını çizdi.

Uluslararası raporlar dikkate alınmalıdır

OECD'nin (EKONOMİK KALKINMA ve İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ) yayınladığı 'Dünya Standartlarında 21. Yüzyıl Okul Sistemi Nasıl İnşa Edilmeli?' başlıklı raporda yer alan, 'Eğitimin bir ülkenin gerçekten önceliği olup olmadığı bazı sorular sorularak anlaşılabilir: Öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü nedir? Öğretmenlere ödenen ücretler benzer eğitim geçmişine sahip bireylere ödenen ücretlere kıyasla nasıldır? Çocuğunuzun öğretmen olmasını ister misiniz? Medyada okullar ve eğitim üzerine haberler ne kadar yer buluyor?' şeklindeki soruları yetkililerin dikkatine sunan Acar, "Bu soruların her birini, politika belirleyici, politika tasarlayıcı ve uygulayıcı konumda olanların cevaplaması gerekiyor. Kesin olan bir şey var ki, PISA'da yüksek performans gösteren eğitim sistemlerinin çoğunda, öğretmenlere daha yüksek maaş verilmesi, eğitim geçmişinin daha fazla önemsenmesi, öğretmen niteliğinin artırılması ve öğretimin iyileştirilmesi odaklı eğitim harcamalarının payının daha fazla olması eğilimi bulunmaktadır. Yaptığımız çalışmaların, araştırmaların, yayınlarımızın ve hazırladığımız raporların ürettiği birikimi esas alarak 'nasıl bir meslek kanunu olmalı, meslek kanununda neler olmalı' sorularına verilecek cevaplarımızı netleştirdik. Tespitlerimizi ve tekliflerimizi burada bir bütün olarak ifade edecek değiliz, başat konu başlıklarına yönelik teklif ve talepleri ifade etmekle yetineceğiz" diyerek sözlerini sürdürdü. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi haksız ve çözüm yerine sorun üreten uygulamaları ortadan kaldırmayan bir düzenlemenin meslek kanunu niteliği kazanamayacağını önemle belirten Acar, resmi eğitim kurumlarındaki bütün öğretmenlerin kadrolu istihdamını emredici şekilde düzenlemeyen bir kanunun, öğretmene itibarını korumada yetersiz olacağını hatırlattı.

"Bu kanun eğitimcinin güvencesi olmalıdır"

Acar konuşmasında, "Öğretmenlerin atamadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkanlarından kariyer fırsatlarına, ehliyetten liyakate her konuda belirsizlikten, ayrımcılık ya da ayrıcalık kusurlarından kurtarmaya dönük hükümler meslek kanununun olmazsa olmazıdır. Eğitim ve öğretim süreçlerindeki vazgeçilmez unsurlardan biri olan eğitim kurumu yöneticiliği ve eğitim liderliği konusu bir sorun olarak değil, bir konum olarak meslek kanunu kapsamında düzenlenmeli, yöneticilik ve liderlik süreçlerine katılım, bu pozisyonlardaki mali, sosyal ve özlük hakları da mutlaka kanuni bir dayanak ve güvenceyle tanımlanmalıdır" sözlerini sarf etti.

Korona virüs sürecinde okulun da öğretmenin de değerini; yokluğunun, eksikliğinin telafi edilemez niteliğini, toplumsal yapının ana direklerinden biri olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Acar, "Öğretmenlerin fedakarlıkları, azimleri, çabaları olmasa, bu zorlu sürecin, öğrenme kayıpları başta olmak üzere, giderilmesi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vereceğini bugün çok net görebiliyoruz" dedi. Acar konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı, "Eğitim-Bir-Sen olarak, bu hususlar temelinde çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'na katkı ve destek sunacağımızı bir kez daha ifade ediyor; siyasi iradeyi, TBMM'yi ve Bakanlığı bu konuda adım atmaya çağırıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması
Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması
Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması
Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması - Son Dakika


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