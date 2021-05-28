Üye Girişi
Eğitim-Bir-Sen Bursa'da yetkisini bir kez daha perçinledi - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen Bursa'da yetkisini bir kez daha perçinledi

28.05.2021 12:04
Eğitim-Bir-Sen Bursa'da yetkisini bir kez daha perçinledi, System.String[]

Eğitim-Bir-Sen Bursa Şubesi, 2021 yılında 12 bin 789 üye sayısıyla 'yetkili sendika' olma unvanını korumayı başardı.

Eğitim-Bir-Sen Bursa Şubesi, 2021 yılında 12 bin 789 üye sayısıyla 'yetkili sendika' olma unvanını korumayı başardı. Sendikadan yapılan açıklamada, başarıya katkı sağlayan üyelere ve eğitim çalışanlarına teşekkür edildi.

Eğitim-Bir-Sen Bursa Şubesi, Bursa'daki yetkisini 2021 yılında da perçinledi. Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar ve Eğitim-Bir-Sen Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Erkan Suveydas tarafından ortak yapılan açıklamada, "Eğitim-Bir-Sen Bursa Şubeleri olarak 'yetkili sendika' sıfatıyla girdiğimiz 2021 yılı il mutabakatları sonucunda İl MEM, 17 İlçe ve 2 üniversitenin yer aldığı Bursa'da yetkimizi üye sayısını arttırarak sürdürdük. Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu (MEB) ve 2 No'lu (BUÜ; BTÜ) Şubeleri olarak, sorumluluk alanımızda, eğitim ve bilim hizmet kolunda imzaladığımız bu seneki mutabakatta, başarımızı yedinci yılında da sürdürerek, 12 bin 789 üye sayısına imza attık. Yetkili sendika belirleme 2021 mutabakatlarında Bursa'da gelenek bozulmadı. 12 bin 789 üye sayısıyla en yakın rakibine 4 bin 985 fark atarak diğer sendikaların üye sayılarının toplamını da geçerek Bursa'da ipi göğüsleyen Eğitim-Bir-Sen Bursa Şubeleri, sendikacılıkta önemli bir başarı daha elde etmiştir hamdolsun. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nde imzalanan mutabakatlar sonucu bir kez daha anlaşılmıştır ki, Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının meselelerine gösterdiği hassasiyet, hazırladığı raporlar ve yaptığı araştırmalarla yine en fazla teveccüh gören sendika olmuş, eğitim çalışanlarının alandaki sözcüsü, masadaki temsilcisi olma başarısını üye sayısını arttırarak sürdürmüştür" denildi.

"Eğitim-Bir-Sen ile ülkemiz daha güçlü; eğitim çalışanları daha güvencelidir"

Yedi yıl önce Bursa'da verilen mücadelenin ardından yetkiye ulaşıldığı hatırlatılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "2021 mutabakat neticelerine göre Bursa'da sendikalı eğitim çalışanlarının yüzde 53'ünün tercihi olduk. Bu, sorumluluğumuzu bir kat daha arttırmıştır. Bursa'nın ilçelerinde ve üniversitelerinde de Eğitim-Bir-Sen yetkili sendika olma geleneğini devam ettirmiştir. Eğitim-Bir-Sen Bursa genelinde bütün rakiplerinin toplamından daha fazla üyeye sahip olarak yine yetkili sendika olma başarısını sürdürmüştür. Şube ve ilçe yönetimlerimizle kurum-iş yeri temsilcilerimizi kutluyor, bizi tercih ettikleri için üyelerimize ve bütün eğitim çalışanlarımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. Ülkenin yararına, milletin menfaatine olan her şey, bizim tartışmasız idealimizdir. Maddi ve manevi yoksulluklarla hak hukuk mücadelesi, darbeci ve siyasi odaklara karşı hürriyet ve demokrasi mücadelesi verirken hep bu hassasiyet ve önceliklerle hareket ettik. Bu idealle milletimizin değerlerini kendi değerimiz, hedeflerini kendi hedeflerimiz bilerek çalışıp mücadele verdik. Bu seneyi de istikralı büyüyerek başımız dik bir şekilde tamamladık. Bu güvene layık olma çabamızı sürdüreceğiz. Sorunun parçası değil, çözümün paydaşı olarak çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Eğitim-Bir-Sen ile ülkemiz daha güçlü; eğitim çalışanları daha güvencelidir. Şair Erdem Beyazıt, 'Daha iyisi var her zaman, sınırı yok mükemmele varmanın, zaman ne getirir bilinmez ama daha iyi olmalıyız yarın' der. 14 Şubat 1992'de 1'lerle başlayan sendikal yolculuğumuz, hak ve özgürlük mücadelemiz, yeni üyelerimizle daha da güçlenmiştir. Eğitim-Bir-Sen teşkilatları olarak, ülkenin bekası söz konusu olduğu zaman 15 Temmuz gecesi gibi tereddütsüz alanlara en önce inmiş, salgın sürecinde vefa destek gurupları vasıtasıyla üzerine düşen sorumluluklarının gereğini yapmış, ülkenin en diri ve en büyük teşkilatı olduğunu göstermiştir." - BURSA

Eğitim-Bir-Sen Bursa'da yetkisini bir kez daha perçinledi
Eğitim-Bir-Sen Bursa'da yetkisini bir kez daha perçinledi

Eğitim Bir Sen, Hisarcık, Sendika, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eğitim-Bir-Sen Bursa'da yetkisini bir kez daha perçinledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yasin Börü davasında, 20 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi Yasin Börü davasında, 20 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı

Son Dakika Haberleri
12:07 Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı
12:06 Bakan Elvan'ın ekonomi mesajı dikkat çekti: Kısa vadeli kazanımlar uğruna uzun vadeli hedeflerden asla geri adım atmayacağız
12:05 İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Haziran, temmuz ve ağustosu rahat geçireceğiz
11:45 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, sıkı parasal duruş vurgusu yaptı: Oynaklıklara karşı tampon işlevi görecek
11:38 Batuhan Karadeniz, "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddialarını yanıtladı: Böyle bir açıklamam yok!
11:37 Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi
11:16 Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde
11:15 Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
11:08 Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım
11:00 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47
Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı         
12:07
Batuhan Karadeniz, Batuhan Karadeniz, "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddialarını yanıtladı: Böyle bir açıklamam yok!         
11:39
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde         
11:16
Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47         
11:00
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi         
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor         
09:35
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı         
09:08
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim         
00:19
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 12:41:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğitim-Bir-Sen Bursa'da yetkisini bir kez daha perçinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement