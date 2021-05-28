Eğitim-Bir-Sen Bursa'da yetkisini bir kez daha perçinledi - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen Bursa Şubesi, 2021 yılında 12 bin 789 üye sayısıyla 'yetkili sendika' olma unvanını korumayı başardı. Sendikadan yapılan açıklamada, başarıya katkı sağlayan üyelere ve eğitim çalışanlarına teşekkür edildi.

Eğitim-Bir-Sen Bursa Şubesi, Bursa'daki yetkisini 2021 yılında da perçinledi. Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar ve Eğitim-Bir-Sen Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Erkan Suveydas tarafından ortak yapılan açıklamada, "Eğitim-Bir-Sen Bursa Şubeleri olarak 'yetkili sendika' sıfatıyla girdiğimiz 2021 yılı il mutabakatları sonucunda İl MEM, 17 İlçe ve 2 üniversitenin yer aldığı Bursa'da yetkimizi üye sayısını arttırarak sürdürdük. Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu (MEB) ve 2 No'lu (BUÜ; BTÜ) Şubeleri olarak, sorumluluk alanımızda, eğitim ve bilim hizmet kolunda imzaladığımız bu seneki mutabakatta, başarımızı yedinci yılında da sürdürerek, 12 bin 789 üye sayısına imza attık. Yetkili sendika belirleme 2021 mutabakatlarında Bursa'da gelenek bozulmadı. 12 bin 789 üye sayısıyla en yakın rakibine 4 bin 985 fark atarak diğer sendikaların üye sayılarının toplamını da geçerek Bursa'da ipi göğüsleyen Eğitim-Bir-Sen Bursa Şubeleri, sendikacılıkta önemli bir başarı daha elde etmiştir hamdolsun. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nde imzalanan mutabakatlar sonucu bir kez daha anlaşılmıştır ki, Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının meselelerine gösterdiği hassasiyet, hazırladığı raporlar ve yaptığı araştırmalarla yine en fazla teveccüh gören sendika olmuş, eğitim çalışanlarının alandaki sözcüsü, masadaki temsilcisi olma başarısını üye sayısını arttırarak sürdürmüştür" denildi.

"Eğitim-Bir-Sen ile ülkemiz daha güçlü; eğitim çalışanları daha güvencelidir"

Yedi yıl önce Bursa'da verilen mücadelenin ardından yetkiye ulaşıldığı hatırlatılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "2021 mutabakat neticelerine göre Bursa'da sendikalı eğitim çalışanlarının yüzde 53'ünün tercihi olduk. Bu, sorumluluğumuzu bir kat daha arttırmıştır. Bursa'nın ilçelerinde ve üniversitelerinde de Eğitim-Bir-Sen yetkili sendika olma geleneğini devam ettirmiştir. Eğitim-Bir-Sen Bursa genelinde bütün rakiplerinin toplamından daha fazla üyeye sahip olarak yine yetkili sendika olma başarısını sürdürmüştür. Şube ve ilçe yönetimlerimizle kurum-iş yeri temsilcilerimizi kutluyor, bizi tercih ettikleri için üyelerimize ve bütün eğitim çalışanlarımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. Ülkenin yararına, milletin menfaatine olan her şey, bizim tartışmasız idealimizdir. Maddi ve manevi yoksulluklarla hak hukuk mücadelesi, darbeci ve siyasi odaklara karşı hürriyet ve demokrasi mücadelesi verirken hep bu hassasiyet ve önceliklerle hareket ettik. Bu idealle milletimizin değerlerini kendi değerimiz, hedeflerini kendi hedeflerimiz bilerek çalışıp mücadele verdik. Bu seneyi de istikralı büyüyerek başımız dik bir şekilde tamamladık. Bu güvene layık olma çabamızı sürdüreceğiz. Sorunun parçası değil, çözümün paydaşı olarak çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Eğitim-Bir-Sen ile ülkemiz daha güçlü; eğitim çalışanları daha güvencelidir. Şair Erdem Beyazıt, 'Daha iyisi var her zaman, sınırı yok mükemmele varmanın, zaman ne getirir bilinmez ama daha iyi olmalıyız yarın' der. 14 Şubat 1992'de 1'lerle başlayan sendikal yolculuğumuz, hak ve özgürlük mücadelemiz, yeni üyelerimizle daha da güçlenmiştir. Eğitim-Bir-Sen teşkilatları olarak, ülkenin bekası söz konusu olduğu zaman 15 Temmuz gecesi gibi tereddütsüz alanlara en önce inmiş, salgın sürecinde vefa destek gurupları vasıtasıyla üzerine düşen sorumluluklarının gereğini yapmış, ülkenin en diri ve en büyük teşkilatı olduğunu göstermiştir." - BURSA