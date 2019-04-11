Eğitim Bir-Sen Camiasından Beü Rektörüne Ziyaret

Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak ve Üniversite Temsilcisi Savaş Gültekin, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret etti.

Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak ve Üniversite Temsilcisi Savaş Gültekin, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Erdal Necip Yardım, kardeşlik duygularını pekiştirerek, milletin ve çalışanların yararına olan her işe ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade ederek, "Çalışanların sorunlarını dert edinen ve bu işlere kafa yoran bir yönetim anlayışı Bitlis'in kazanmasına vesile olacaktır" dedi.



Şube Başkanı Cabir Durak ise, bugünlere kolay gelinmediğini ve bu uğurda birçok bedel ödediklerini belirterek, "Sendika olarak üniversite-şehir kaynaşmasına her türlü katkıyı vermeye hazırız. Dostluk, kardeşlik anlayışını hakim kılmak için elimizden geleni ortaya koyacağız. Akademik olarak üniversitemizden azami ölçüde faydalanmayı umuyoruz" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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