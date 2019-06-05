Son Dakika Haberleri: Eğitim-Bir-Sen'de bayramlaşma
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Eğitim-Bir-Sen'de bayramlaşma

52 dakika önce

Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

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Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Öğretmenevinde yapılan bayramlaşma programına Memur-Sen Dış İlişkiler Koordinatörü Osman Timurtaş, Eğitim-Bir-Sen Malatya İl Başkanı Hüseyin Söylemez, Memur-Sen Malatya İl Başkanı Mehmet Bingöl ve eğitim camiası katıldı.

Burada bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, herkesin Ramazan Bayramını tebrik ederek, "Eğitim Bir Sen olarak Malatya'da 6 bin 500 üyemiz var. Türkiye'de genel anlamda bütün alanda yetkiyi almış durumdayız. Malatya'da da etkili ve yetkili bir sendikayız. Merhum Akif İnan'ın deyimi ile herhangi bir hukuksuzluk yaşandığında ister bizimle olsun ister olmasın onun da hukukunu korumaya çalışan bir sendikayız" dedi.

Ramazan ayında yapılan güzel davranışların yıl boyunca sürmesi gerektiğinin altını çizen Söylemez, "Ramazan ayında bir şekilde şeytanlar bağlanmıştı inşallah bundan sonraki aylarda da biz onları kendi elimizle salıvermeyiz. Bu Ramazan Bayramı münasebetiyle birbirimize söylediğimiz o güzel cümleleri bundan sonra ki günlerde de kullanırsak yine büyük sıkıntıları aşmış oluruz" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:34 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Malatya, Eğitim Bir Sen, Güncel
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