Eğitim-Bir-Sen'de Divan toplantısı yapıldı

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesi İkinci İl Divan Toplantısı, Balıkesir Öğretmenevinde yapıldı.



Toplantı Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi tarafından hazırlanan 5.Dönem Toplu Sözleşme Sürecini anlatan film ile başladı. Ardından sözü Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1.Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk aldı. Mehmet Çabuk Konuşmasının başında, 5.Dönem Toplu Sözleşme sürecine değinerek, toplu sözleşme tekliflerinde isabetleriyle, müzakerelerde ehliyetleriyle, hakem kurulu sürecinde konulara hakimiyetleriyle gündem olduklarını belirtti. Mehmet Çabuk konuşmasına şöyle devam etti: "Kamu İşveren Heyeti müzakerede uzlaştı, tutanakta şaştı. Uzlaşmadan ve paylaşımdan kaçınan bir işveren tavrıyla karşılaştık. Kamu işvereni kazandıracak teklif sunmadı, biz de kazandırmayan teklife imza atmadık. Çünkü biz omuzlarımızda 1 milyonu aşkın üyenin haysiyetini, 5 milyon 200 bin kişinin mesuliyetini taşıyoruz. Mesuliyeti yerine getirdik, haysiyeti çiğnetmedik" dedi.



5. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde yaşananlar, eğitim çalışanlarının sorunları, önümüzdeki dönemde yapılması tasarlanan faaliyetler başta olmak üzere, birçok konunun görüşüldüğü toplantıda konuşan Mehmet Çabuk, hakkın hatırını her türlü hatırın üzerinde tutan, haysiyetli duruşun, ilkeli sendikacılığın tarihini yazan bir sendika olduklarını söyledi.



Çabuk, "Örgütlü yapının yapması gereken neyse onu yapacağız"



Bundan sonra, örgütlü yapının yapması gereken neyse onu yapacaklarını vurgulayan Çabuk, "Şimdi düşünme, planlama, yenilenme, azim ve kararlılıkla çalışma zamanıdır. Örgütlü yapının yapması gereken neyse onu yapacağız. 'Bir Bilenle Bilge Nesil' çalışmasını sürdüreceğiz; ateizm, deizm, cinsiyetsizleştirmeye karşı mücadele edeceğiz. İstanbul sözleşmesinin toplumda oluşturduğu travmayı ve yarınlara ilişkin tehlikeleri, birilerinin konforunu bozsak, canını sıksak da ifade etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim bu topluma ve bu toplumun geleceğine sahip çıkmak gibi bir borcumuz var. İHH ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz 'Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var' projesini bu yıl da sürdürüyoruz. Sorunların çözümü için ter akıtacağız, haksızlığa uğrayanların yanında olacağız" ifadelerini kullandı.



Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, "Meydanlar, okullar, kurumlar sizi, bizi, bu muazzam teşkilatı bekliyor. Dört koldan kuşatıldığımız bir zamanda, aileden kültüre kadar doğrudan varlığımıza saldırılan bir vasatta durmak ihanet, uyumak cinayet olur" diyerek sözlerini tamamladı.



Divan Toplantısına, Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesine bağlı 20 İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Komisyonları Üyeleri katıldı. - BALIKESİR