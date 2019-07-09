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Eğitim Bir Sen'den Balkan turu

1 saat önce

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şubesi üyeleri, evlad-ı fatihan toprakları Balkanlar'ı gezecek.

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Eğitim Bir Sen, Ramazan Acar, Sofya, Bursa, Güncel
Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şubesi üyeleri, evlad-ı fatihan toprakları Balkanlar'ı gezecek. Üyelerin büyük ilgi gösterdiği gezide 8 ülke ziyaret edilecek.

Önceki yıllarda birçok etkinlik yapan Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şubesi bu sene de yurt dışına açılarak üyeleri ile Balkan kültürünü keşfedecek. Balkan turunun keyifli geçeceğine inandığını belirten Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, "Daha önceki yıllardaki organizasyonları ile umreye üyelerimizi götürdük. Şimdi de 'Evlad-ı fatihan topraklarına baştanbaşa Balkan turu' adı altında gezi organizasyonu ile bir otobüsle yola çıktık. 8 gün sürecek olan otobüsle Balkan turunda, Balkan ülkelerini ve kültürlerini keşfedeceğiz. Bursa'dan hareket ile 1. gün Bursa- Edirne - Sofya, 2. gün Sofya - Belgrad, 3.gün Belgrad - Saraybosna, 4. gün Saraybosna- Mostar - Blagay - Poçitel - Trebinje, 5. gün Trebinje - Dubrovnik - Kotor - Budva - Podgorica- İşkodra, 6. gün İşkodra - Tiran - Ohrid, 7.gün Ohrid- Tetova (Kalkandelen) - Üsküp, 8. gün Üsküp- Selanik - Kavala gezilerini bitirdikten sonra Bursa'ya dönüş ile gezimizi sonlandıracağız" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:42 Kaynak: İHA
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