Eğitim-Bir-Sen'den "eğitim öğretim yılı" açıklaması

Eğitim-Bir-Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, " Türkiye'nin daha müreffeh bir ülke olma yolundaki uzun vadeli hedeflerine ancak sorunlarını aşmış bir eğitim sistemiyle erişebileceğini vurguluyor, eğitimcilere verilen sözlerin yerine getirilmesinin önemini ifade ediyor, sorunların çözüme kavuşturulacağı bir eğitim-öğretim yılı temenni ediyoruz" dedi.



Eğitim-Bir-Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına ilişkin yaptığı açıklamada, toplu sözleşme masasının eğitim hizmet kolunda tek yetkili sendikası olarak öğretmenlerden, akademisyenlerden, eğitim kurumu yöneticilerinden, üniversite idari personelinden, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra idari personelinden gelen her biri eğitimin ayrı ve birden fazla sorununa çözüm olacak talepleri masaya taşıdıklarını söyledi. Bu taleplere kamu işvereninin duyarsız kaldığını, eğitim çalışanlarının sorunlarını çözme iradesini ortaya koyamadığını, toplu pazarlık masası aracılığıyla sorunları çözme, eğitimin niteliğine katkı sunma imkanını heba ettiğini kaydeden Orhan, "Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde eğitimde değişim ve dönüşümü hedeflediğini sürekli olarak ifade ettiği bir dönemdeyiz. Söz konusu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi, köklü sorunlara kalıcı çözümler getirilebilmesi Bakanlığın sürdürülebilir politikalar benimsemesine bağlıdır. Değişim ve dönüşüm adımları sahadaki tecrübelerle, paydaşların görüşleriyle olgunlaştırılmadıkça meşruiyet tartışmasına maruz kalacak, isabet oranı yara alacaktır" dedi.



'3600 ek gösterge sözü yerine getirilmeli'



Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi konusunda siyasi irade tarafından verilen sözün halen ortada durduğunu ifade eden Orhan, "Yine gerek Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı'nda, gerekse Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi somut hedefler olarak ortaya konulmuştur. 11. Kalkınma Planı'nda ve 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde öğretmenliğin bir kariyer mesleği olarak tanımlandığı/planlandığı dikkate alındığında bir kariyer mesleği tanımlamasının gereği olarak da ek gösterge artışı gereklidir. Verilen sözlerin gereği artık yerine getirilmeli; eğitim çalışanları arasında meslek, görev, unvan ve yetki paralelinde bütün eğitim çalışanlarını kapsayacak adil ve hakkaniyete uygun bir ek gösterge artışı konusunda somut adımlar atılmalıdır" diye konuştu.



'Eğitimcilere şiddet engellenmeli'



Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi ve caydırıcı tedbirlerin alınması gerektiğine de vurgu yapan Orhan, "Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiş ve toplumun geleceği açısından vazgeçilmez olan eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesini sekteye uğratacak dereceye varmıştır. Bu şiddet sarmalına karşı eğitim çalışanlarını koruyacak, şiddete karşı caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmalı, Bakanlık bu konuda sorumluluk üstlenmelidir. Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No'lu Şube olarak Türkiye'nin daha müreffeh bir ülke olma yolundaki uzun vadeli hedeflerine ancak sorunlarını aşmış bir eğitim sistemiyle erişebileceğini vurguluyor, eğitimcilere verilen sözlerin yerine getirilmesinin önemini ifade ediyor, sorunların çözüme kavuşturulacağı bir eğitim-öğretim yılı temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. - NİĞDE