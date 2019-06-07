Son Dakika Haberleri: Eğitim-Bir-Sen'den ek ders ücretlerinin ödenmemesi tepki
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Eğitim-Bir-Sen'den ek ders ücretlerinin ödenmemesi tepki

7 dakika önce

Memur Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen Giresun Şube Başkanı Muhammet Sarı, merkez ile bazı ilçelerde ek ders ücretlerinin 31 Mayıs'ta ödenmemesi nedeniyle öğretmenlerin Ramazan Bayramı'nı buruk geçirdiğini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen'den ek ders ücretlerinin ödenmemesi tepki, System.String[]
Memur Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen Giresun Şube Başkanı Muhammet Sarı, merkez ile bazı ilçelerde ek ders ücretlerinin 31 Mayıs'ta ödenmemesi nedeniyle öğretmenlerin Ramazan Bayramı'nı buruk geçirdiğini söyledi.
Sarı, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanlığınca öğretmenlere ek ders ücretlerinin 31 Mayıs itibarıyla ödemesi yönünde genelge yayımlandığını belirtti.
Bakanlığın genelgesine rağmen Giresun merkez ve bazı ilçelerde ödemelerin yapılmadığını ileri süren Sarı, "31 Mayıs'ta verilmeyen ek derslerimizin 10-11 gün sonra verilecek olmasının, bayramı buruk geçiren öğretmenler için çok da bir anlamı kalmamıştır." dedi.
Sarı, sendikanın yaşanan durumun takipçisi olacağını vurgulayarak, yetkilileri göreve davet etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:54 Kaynak: AA
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