Eğitim-Bir-Sen'den gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen'den gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen'den gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusu

6 saat önce

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası'nca (Eğitim-Bir-Sen) televizyon programında, Eba TV'de ders anlatan başörtülü öğretmen hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Eğitim-Bir-Sen'den gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusu, System.String[]

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası'nca (Eğitim-Bir-Sen) televizyon programında, Eba TV'de ders anlatan başörtülü öğretmen hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, öğretmenlerin son zamanlarda sıklıkla şiddetin, saldırının, hakaretin, iftiraların mağduru olduğu belirtildi. Bunun son örneğinin, öğretmenlik mesleğini başörtülü olarak yapan kadın öğretmenlere yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı olduğu kaydedilen açıklamada, "Başkalarının tercihlerine saygı duymak bir yana zehirli diliyle kin kusan, güya gazeteci olarak geçinen trol, koronavirüs salgını nedeniyle EBA TV'de öğrencilerine bir şeyler öğretmeye çalışan başörtülü öğretmenimizin şahsında, manevi değerlerimize, tüm başörtülülere dil uzatarak 'facia' nitelemesi yapmış, aslında kendisinin bu ülke için bir facia olduğunu itiraf etmiştir. Eğitim Bir Sen olarak, milli ve manevi değerlerimizin korunması, bunlara el ve dil uzatanlara karşı her platformda mücadele verilmesi konusunda her zamanki tavrımızı ve kararlılığımızı koruyacağız" denildi.Açıklamada ayrıca Can Ataklı hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak', 'kamu barışını bozmaya teşebbüs' ve 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçlarından suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.


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Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:25 Kaynak: DHA

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