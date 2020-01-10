Eğitim Bir Sen'den Gazeteciler günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitim Bir Sen'den Gazeteciler günü mesajı - Son Dakika

Eğitim Bir Sen'den Gazeteciler günü mesajı

6 saat önce

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir basın açıklaması açıklaması yayımladı.

Eğitim Bir Sen'den Gazeteciler günü mesajı, System.String[]

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir basın açıklaması açıklaması yayımladı. Eğitim Bir Sen Balıkesir 1. Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, "Özgür basın demokrasinin kalesidir" dedi.


Başkan Mehmet Çabuk imzasıyla yayımlanan bildiride şu ifadelere yer aldı. "Bilgi toplumunda basın, temel insan haklarına, meslek etiğine dayanarak itibar kazanmış, demokratik iyileşmelere büyük katkıda bulunmuştur. Ülkemize özgü olarak önce 'bayram', sonra 'gün' adı altında 59 yıldır 10 Ocak'ta kutlanan 'Çalışan Gazeteciler Günü' de, çıkış sebebi, süreci, sonucu bakımından tam da bu farkındalık ve kazanımları içeren bir mahiyete sahiptir. En yakın çevremizden en uzak coğrafyalara kadar eksiksiz, tarafsız, doğru haber almak, en temel insan hakkıdır. Doğru bilgi, egemenlik savaşlarının haber ve bilgi kirliliği ile daha fazla sürdürüldüğü günümüzde daha bir önem kazanır olmuştur. Basın, tam da bu noktada insanların doğru haber almasına aracılık etmesi yönüyle sosyal, kültürel, siyasal hayatımızda önemli bir işlev görmektedir" denildi.


Çabuk, "Basın emekçilerinin gününü tebrik ediyoruz"


Eğitim Bir Sen 1. Nolu şubesinin açıklamasının devamında, "Basın mensuplarımız, kar kış, yağmur çamur, soğuk sıcak, demeden oldukça zor şartlarda, gece gündüz fedakarca çalışarak mesleklerini icra etmektedir. Doğal afetlere maruz kalmak, kaza geçirmek, hastalanmak, yaralanmak, kaçırılmak, tutsak edilmek, işkence görmek, rehin alınmak, hatta öldürülmek gibi tehlikeleri göğüsleyerek bize doğru haber ulaştırmak için ter akıtan basın çalışanlarımız, her kademede her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir. Sağlıklı, doğru iletişim ve demokratik gelişme adına çok şey borçlu olduğumuz basın ve basın çalışanlarımızın şeffaf, özgür, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı bir anlayışla çalışması, mesleğe daha fazla saygınlık ve önem kazandırmıştır, kazandıracaktır. Eğitim-Bir-Sen olarak, bugünün, meslek ilkelerine bağlı kalarak, toplumsal hassasiyet içinde çalışmalarını sürdüren gazetecilerin mali ve sosyal haklarının teslim edilmesine, mağduriyetlerinin giderilmesine, çalışma şartlarının iyileştirilmesine vesile olmasını temenni ediyor; vefat eden basın emekçilerine Allah'tan rahmet diliyor, bütün basın mensuplarının gününü tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - BALIKESİR

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Eğitim Bir Sen, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seri Muhakeme Usulü ilk kez uygulandı! Suçunu kabul etti, cezası yarı yarıya düştü
Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Son Dakika Haberleri
22:34 ABD Enerji Bakanı, IKBY Başbakanı'yla "bölgenin enerji güvenliğini" görüştü - Son Dakika
22:32 MEB'den Adana'daki öğretmen hakkında soruşturma - Son Dakika
22:32 TÜBİTAK MAM'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması - Son Dakika
22:32 Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Jeffrey ile görüştü - Son Dakika
22:31 AK Parti heyeti, 2020 yatırımlarını gazetecilere açıkladı - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 22:42:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğitim Bir Sen'den Gazeteciler günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]