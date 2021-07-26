Eğitim Bir Sen'den kayıpların telafisi talebi

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 2 Ağustos tarihinde başlayacak olan 6. dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde kamu görevlilerinin taleplerinin, geçmiş kayıpların telafisi için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için yüzde 17 zam olduğunu söyledi.

600 lira seyyanen zam talebi

Kamu görevlilerinin 2 yıllık zam oranının belirleneceği 6'ncı dönem toplu sözleşme görüşmelerinin ilk ayağının 2 Ağustos'ta gerçekleşeceğini belirten Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, sözleşmenin, 4 milyonu aşkın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisini doğrudan ilgilendirmektedir. Bu açıdan kamu görevlilerinin maaş ve aylıklarının 2022 yılında yüzde 21, 2023 yılında yüzde 17 olmak üzere iki yıl için toplam yüzde 38 artırılmasını, kamu görevlilerine ayrıca toplam yüzde 6 refah payı verilmesini, mutabakat sağlanamayan 5. Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için de 600 lira seyyanen zam yapılmasını istiyoruz" dedi.

Kamu görevlilerinin 2019 yılında gerçekleştirilen 5.Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla sonuçlandığını hatırlatan Miran, mutabakatsız geçen 18 ayda, enflasyon, dolar, altın ve diğer parametrelerin yukarı yönlü iken, alım gücünün ve satın alma paritelerinin aşağı yönlü bir seyir izlediğini söyledi. 51'i ortak olmak üzere toplam 91 maddelik teklif listesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduklarını belirten Miran sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kıdem aylığında sınırlama kalkmalı, gösterge rakamı artmalı. Tüm kamu görevlileri 3600 gösterge kapsamına alınmalı. Mevcut sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli, kamuda sözleşmeli istihdama son verilmeli, vekil, ebe, hemşire, imamlar ile usta öğreticiler, fahri ve benzeri pozisyonlardaki personel kadroya geçirilmeli

Bayramda ayrım yapılmamalı, kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmeli. Vergi gelir kaybı üretmemeli, gelir vergisinde yüzde 15 oranını aşan kısım kamu işverenince ödenmeli. KİT'lerde yüzde 15'e kadar ücret tavanı düzenleme yetkisi verilmeli. KİT'lerde temel ücret gruplarından 1. grupta olanların tavanı yüzde 15, 2. grupta olanların yüzde 10, 3. grupta olanların yüzde 5 puan ilave artırılmasını istiyoruz. Derece yükselmesinde sınırlama sona ermeli, kamu görevlileri öğrenim durumlarına uygun dereceye yükselebilmeli. Doğum, ölüm, evlenme yardımı ödenekleri artırılmalı. Giyecek ve yemek yardımı ödenekleri artırılmalı, kreş hizmeti ya da ödeneği uygulaması başlatılmalı. 2022 yılı için 500 lira, 2023 yılı için 650 lira tutarında giyecek yardımı ödeneği verilmeli. Koronavirüs nedeniyle oluşan zararlar giderilmeli ve sağlanan haklar genişletilmeli." - ANTALYA