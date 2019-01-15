Eğitim Bir-Sen'den Kaynaşma Programı

Adilcevaz
Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilciliği, tanışma ve kaynaşmak amacıyla üyeleri için yemek programı düzenledi.
Programda konuşan Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Hakan Baloğlu, dönem sonu yaklaşırken bir araya gelerek hem dönemin yorgunluğunu atmak hem de yeni atanan öğretmenlerle tanışmak amacıyla yemek programı düzenlediklerini belirtti.
Eğitim Bir-Sen'in, ilçede 301, il de ise 3 bin üye ile Bitlis
'in en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Baloğlu, şöyle konuştu:
"Amacımız ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin eğitimine katkı sunmak. Ülkemizin gelişimine katkı sunmak. Sorunlarla beslenen sendikacılık yapmıyoruz, sorumluluk almayı şiar ediniyoruz.
Ülkesinin ve milletinin geleceğini dert edinen bir sendikal anlayışla ilçemizin eğitimine hizmet etmek, bu anlamda her türlü sıkıntıya beraber göğüs gelmek gayesi ve arzusu içindeyiz. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Allah'ın izniyle bir arada olursak, bin olursak ve yan yana durursak, her türlü sıkıntıdan başarı ile kurtuluruz."