Eğitim Bir-Sen'den Mehmetçiğe destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitim Bir-Sen'den Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen'den Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Eğitim Bir Sen Gürsu İlçe Temsilciliği, Mehmetçiğe destek kampanyası düzenledi.

Eğitim Bir-Sen'den Mehmetçiğe destek, System.String[]

Eğitim Bir Sen Gürsu İlçe Temsilciliği, Mehmetçiğe destek kampanyası düzenledi.


Mehmetçiğe destek olmak, şehitlerin acısını paylaşmak amacıyla, Gürsu eğitim camiası arasında düzenlenen kampanya sonucu toplanan para Mehmetçik Vakfının banka hesabına yatırıldı. Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkan yardımcıları Adil Yazıcıoğlu ve Mehmet Ali Akiş ile Gürsu Başkanı Osman Aykul ve yönetimi Gürsu Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan'a dekontu teslim etti.


Programda, öğretmenler tarafından Fetih suresi okunurken, şehitler için dualar edildi. Mehmetçiğe destek olma mesajları verilen konuşmaların ardından askerlere tatlı ikramı yapıldı. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:40 Kaynak: İHA
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