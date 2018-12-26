Eğitim Bir-Sen'den Meslek Kanunu Açıklaması
1 saat önce
Eğitim Bir-Sen Osmaniye Şube Başkanı Mahmut Kahraman, meslek kanununun öğretmene destek kanunu olması gerektiğini belirtti.
Eğitim Bir-Sen Osmaniye
Şube Başkanı Mahmut Kahraman
, meslek kanununun öğretmene destek kanunu olması gerektiğini belirtti.
Kahraman, sendika binasında üyelere yönelik yapılan toplantıda yaptığı açıklamada, meslek kanununun öğretmenlik mesleğinin değerinin somut göstergesi olması gerektiğini kaydetti.
Eğitimi, bilim ve hizmet noktasında vazgeçilemez, ertelenemez, yok sayılamaz, devre dışı bırakılamaz, alternatifi oluşturulamaz olduğunu kabul etmek gerektiğini ifade eden Kahraman, "Eğitimde geriye düşenin ahlakta, adalette, merhamette zirveye ulaşması, bilimde öne çıkması, teknolojide önde olması, ekonomik ve diplomatik düzlemde fark oluşturması bir hayal ve imkansız hedef hükmündedir." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:02 Kaynak: AA
Öğretmenlere Maaş ve Kıdem Teşviki Geliyor
ABD, Suriye'den Çektiği Askerleri İçin Irak'taki Üssünü Hazırlıyor
Elektrik ve Su Abonelikleri 1 Ocak'tan İtibaren e-Devlet'ten Yapılabilecek
Atatürkçüleri Kızdıran Mısıroğlu, Bu kez Ülkücüleri Çıldırttı!