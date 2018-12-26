Son Dakika Haberleri: Eğitim Bir-Sen'den Meslek Kanunu Açıklaması

Eğitim Bir-Sen'den Meslek Kanunu Açıklaması

1 saat önce

Eğitim Bir-Sen Osmaniye Şube Başkanı Mahmut Kahraman, meslek kanununun öğretmene destek kanunu olması gerektiğini belirtti.

Eğitim Bir-Sen'den Meslek Kanunu Açıklaması, System.String[]
Eğitim Bir-Sen Osmaniye Şube Başkanı Mahmut Kahraman, meslek kanununun öğretmene destek kanunu olması gerektiğini belirtti.


Kahraman, sendika binasında üyelere yönelik yapılan toplantıda yaptığı açıklamada, meslek kanununun öğretmenlik mesleğinin değerinin somut göstergesi olması gerektiğini kaydetti.


Eğitimi, bilim ve hizmet noktasında vazgeçilemez, ertelenemez, yok sayılamaz, devre dışı bırakılamaz, alternatifi oluşturulamaz olduğunu kabul etmek gerektiğini ifade eden Kahraman, "Eğitimde geriye düşenin ahlakta, adalette, merhamette zirveye ulaşması, bilimde öne çıkması, teknolojide önde olması, ekonomik ve diplomatik düzlemde fark oluşturması bir hayal ve imkansız hedef hükmündedir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:02 Kaynak: AA

Mahmut Kahraman, Osmaniye, Eğitim Bir Sen, Güncel
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