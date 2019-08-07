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Eğitim-Bir-Sen'den Müdür Hasan Başyiğit'e 'Hayırlı olsun' ziyareti

1 saat önce

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube yönetim, denetim ve disiplin kurul üyeleri, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine asaleten atanan Hasan Başyiğit'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Eğitim-Bir-Sen'den Müdür Hasan Başyiğit'e 'Hayırlı olsun' ziyareti, System.String[]
Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube yönetim, denetim ve disiplin kurul üyeleri, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine asaleten atanan Hasan Başyiğit'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Şube Başkanı Fatih Köse, Eğitim-Bir-Sen olarak 27 yıldır, hakkın, adaletin, barışın, emeğin, ekmeğin ve özgürlüklerin mücadelesini verdiklerini, çalışanların sorunlarına dair bir çabanın odağı olduklarını belirtti.

Kütahya'da eğitim kalitesinin her düzeyde artırılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Köse, "İl Milli Eğitim Müdürümüze yeni görevinin şahsı ve tüm eğitim teşkilatımız adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geçmişten günümüze Kütahya maarifinin liderliğini yürüten, değer katan tüm müdürlerimize yine teşkilatımız adına ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Sivil toplum kuruluşlarımızla birlikle ortak çalışmalar yapmaktan büyük mutluluk duyarız. Öğretmenlerimizin daha sağlıklı ve gelişime açık çalışabilmeleri için bize getireceğiniz her türlü teklife açığız, Kütahya'mızda tüm eğitim paydaşlarıyla birlikte eğitim sistemimizin kusursuz çalışmasına özen gösteriyoruz, görevimizle birlikte omuzlarımıza yüklenen sorumluluğun bilinciyle gece gündüz durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretiniz dolayısıyla siz değerli kurul üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA
Eğitim Bir Sen, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:59 Kaynak: İHA
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