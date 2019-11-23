Eğitim Bir-Sen'den öğretmenlere yönelik şiddete tepki

Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanlığı üyeleri, eğitimcilere şiddete tepki gösterdi.

PTT önünde toplanan sendika üyeleri, ellerinde "Eğitimciye şiddete dur de", "Şiddete dur de, gelecek kazansın", "Şiddete dur de, öğretmene sahip çık" pankartlarıyla bir araya geldi.

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Arslan, burada yaptığı açıklamada, eğitimciye şiddete dur demek, sesimizi yetkililere duyurmak, çözüm bulma iradesini harekete geçirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Gündemlerinin net, hedeflerinin tek olduğunu dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Eğitimciler olarak sesimizin duyulmasını, mesajlarımızın alınmasını, şiddete çözümün artık ertelenmemesini, mesleğimizin daha fazla örselenmemesini istiyoruz. Şiddet, her geçen gün sayı olarak da yoğunluk olarak da artıyor, farklı faillerle yeni kulvarlar buluyor, en uzağında olması gereken yerlere bile giriyor, toplumsal bağlarımızı çözüyor, geleceğimizi karartıyor.Toplumsal değerlerimiz erozyona uğruyor, insana saygı azalıyor, hürmet yerini şiddete bırakıyor. Karakter eğiticisi, ruh işçisi, geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz, ince bir sanatı icra ederken kaba bir muameleye maruz kalıyor."

"Tedbirleri artık almak durumundayız"

Arslan, Türkiye'de çeşitli okullarda şiddete maruz kalan öğretmenlerden örnekler vererek, yaptırdıkları bir araştırmada, Eylül 2017'den beri 94 öğretmenin şiddet eylemine maruz kaldığını kaydetti.

Eğitim çalışanlarına yönelen şiddetin genel ve yaygın bir görünüm arz etmesi, psikolojik ve sosyolojik kökenleri olan toplumsal bir sorun haline geldiğini gösterdiğini belirten Arslan, "Bunun için, yetkili kişi ve kurumlardan sivil toplum örgütlerine kadar toplumun tüm katmanlarına sorumluluk düşmektedir. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, bütün eğitim camiası, siyasiler, mülki idareler, aydınlar, gazeteciler, aileler bu konuda büyük bir aile olduğumuz şuuru ve duyarlılığı ile sorumlu davranmalıdır." ifadelerini kullandı.