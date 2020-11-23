Eğitim Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu talebi - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesini istediklerini belirtti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile Eğitim Bir-Sen Şırnak Şubesinde bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yapan Çatı, öğretmenliğin en kadim ve önemli mesleklerden biri olduğunu belirterek, "Eğitimde örnek gösterilen ülkelerde olduğu gibi, öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde tanımlanmış eğitim-öğretim hizmetleri sınıfından müstakil bir meslek kanununa kavuşturulması hususu artık daha fazla ötelenmemelidir. Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için meslek kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması gerekmektedir. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na katkı ve destek sunacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

"Ülkemizde resmi ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan 1 milyon 200 bin öğretmen var iken, öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun olmaması; hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluktur." diyen Çatı, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması hedefine, 11. Kalkınma Planı'nda da Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonunda da yer verilmesi talebimizi doğruluyor. 24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesidir."