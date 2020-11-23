Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu talebi - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılmasını istediklerini bildirdi.

Öz, Memur-Sen binasındaki toplantıda, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitim çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek ve öğretmenlerin meslek kanunu talebini dile getirmek amacıyla basın toplantısı düzenlediklerini söyledi.

İnsanın özünü keşfetmeye, kişiliğini inşa etmeye yönelik en büyük eylemin eğitim olduğunu belirten Öz, "Eğitimi, eğitim-eğitilen çerçevesinde, insanların birbirleriyle ilişkisinden, iletişiminden ve etkileşiminden beslenen akli süreçlerin hakim olduğu ve ahlaki sonuçların hedeflendiği faaliyetler bütünü olarak kabul ediyoruz." dedi.

Öz, Türkiye'de resmi ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan 1 milyon 200 bin öğretmen olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun olmaması hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluktur. Eğitim çalışanlarımız, yılda bir gün övgü cümleleriyle geçiştirilen anma günlerini beklemiyor. 24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesidir."

Eğitim-Bir-Sen olarak çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'na katkı ve destek sunacaklarını dile getiren Öz, siyasi iradeyi, TBMM'yi ve Milli Eğitim Bakanlığını bu konuda adım atmaya çağırdı.