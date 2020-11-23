Eğitim-Bir-Sen'den "Öğretmenlik Meslek Kanunu" talebi - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen'den "Öğretmenlik Meslek Kanunu" talebi

23.11.2020 14:23
Eğitim-Bir-Sen'den

Eğitim Bir-Sen Sakarya Şubesi üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması talebiyle basın toplantısı düzenledi.

Eğitim Bir-Sen Sakarya Şubesi üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması talebiyle basın toplantısı düzenledi.

Şube Başkanı Murat Mengen, Adapazarı ilçesindeki sendika binasında yapılan toplantıda, eğitimde geriye düşenin ahlakta, adalette, merhamette, bilimde öne çıkması, teknolojide önde olması, ekonomik ve diplomatik düzlemde fark oluşturmasının mümkün olamayacağını belirtti.

Resmi ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan 1 milyon 200 bin öğretmenin bulunduğunu aktaran Mengen, "Öğretmenlerimizin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun' olmaması, hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluktur. Kanun, hedefler ve gerçekler bağlamında uluslararası standartlara uygun bir kariyer mesleği niteliğini taşımalı, öğretmenin etkinliğini artıracak, itibarını yükseltecek hükümler içermelidir. Meslek kanununun yapılması için gereken talep de yazılması için gereken birikim de mevcuttur." ifadesini kullandı.

Mengen, kanunun çıkarılmasını hızlandıracak iradeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Bizler şu anda Türkiye'nin bütün illerinden hep birlikte o iradeyi harekete geçirmek için sesleniyor, meslek kanunumuzu istediğimizi ve daha fazla beklemek istemediğimizi ilan ediyoruz. Biz, meslek kanununda, öğretmenlerin özlük haklarının uluslararası standartlar çerçevesinde tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi haksız ve çözüm yerine sorun üreten uygulamaları ortadan kaldırmayan" bir düzenlemenin meslek kanunu niteliği kazanamayacağını savunan Mengen, şunları kaydetti:

"Eğitim ve öğretim süreçlerindeki vazgeçilmez unsurlardan biri olan eğitim kurumu yöneticiliği ve eğitim liderliği meslek kanunu kapsamında düzenlenmeli, yöneticilik ve liderlik süreçlerine katılım, bu pozisyonlardaki mali, sosyal ve özlük hakları da mutlaka kanuni bir dayanak ve güvenceyle tanımlanmalıdır. Öğretmenin itibarının, statüsünün, hak ve imkanlarının, fırsat ve yetkilerinin artırılmasına dayanak yapılması gereken Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerimizin ve eğitim kurumu yöneticilerimizin mali haklarında, hak, yetki, sorumluluk ve toplumsal beklenti ekseninde gerçekleştirilmesi kaçınılmaz görünen artış gerekliliği, kamu maliyesi dengesi, bütçe olanakları ve benzeri bahanelerin arkasına sığınılmadan çıkarılmalıdır."

Eğitim Bir Sen, Adapazarı, Sakarya, Mengen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' talebi - Son Dakika


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