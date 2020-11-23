Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu talebi - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şubesi Başkanı Cabir Durak, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için meslek kanununun yürürlüğe konulması gerektiğini belirtti.

Şube binası önünde bir araya gelen üyeler adına konuşan Durak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitim çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek ve öğretmenlerin meslek kanunu talebini dile getirmek amacıyla toplandıklarını söyledi.

Eğitimde geriye düşenin ahlak, adalet, merhamet ve bilimde öne çıkmasının, teknolojide önde olmasının, ekonomik ve diplomatik düzlemde fark oluşturmasının mümkün olmadığını belirten Durak, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik, insanlığın en kadim ve önemli mesleklerinden biridir. Öğretmen, çocuklarımızın şuur sermayesini artırma, bilgi haznesini büyütme, idrak zeminini güçlendirme, hikmeti keşfetme, hakikate ulaşma konusunda beşerin insanlaşması ve bireyin uzmanlaşması yolculuğunda hem rehber hem de rol modeldir. Bu vasıf, öğretmenlik mesleğinin tarih boyunca önemli ve değerli kabul edilmesinin de başlıca sebebidir. Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için meslek kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması gerekmektedir."