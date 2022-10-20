Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin açıklama Açıklaması

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle yeniden düzenlenmesi gerektiğini, bu nedenle hazırladıkları kanun taslağını Milli Eğitim Bakanlığına, TBMM Başkanlığına, Mecliste grubu bulunan partilerin yöneticilerine sunacaklarını bildirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, TBMM tarafından 3 Şubat 2022'de kabul edilen 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi, uzman ve başöğretmenlere ücret ve ilave derece artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı sınavın kaldırılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi gibi önemli özlük hakları ihtiva etmesi yönüyle öğretmenlerin beklentilerini ve sendikanın toplu sözleşme masasına taşıdığı taleplerini karşıladığı ifade edildi.

Ancak kanunun "meslek kanunu" olarak nitelendirilmeyi hak edecek içerikten yoksun olduğu, 1 milyonu aşkın öğretmenin hak, yetki, görev ve sorumlulukları noktasında bir meslek kanununda olması gerekenleri kapsamadığı belirtilen açıklamada, ilave düzenlemelere ihtiyaç olduğu aktarıldı.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle yeniden düzenlenmelidir." denilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına, TBMM Başkanlığına, Mecliste grubu bulunan partilerin yöneticilerine Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan kanun taslağının sunulacağı bildirildi.

Sendikanın taslağında hangi öneriler var?

Sendikanın önerileri arasında, kariyer basamaklarında ilerlemenin, sadece öğretmenlikteki hizmet süresi ile eğitim programı ve mesleki çalışmaya dayalı olarak tasarlanması ve öğretmenlikte 8 yılını tamamlayanların uzman öğretmenlik, 12 yılını tamamlayanların ise başöğretmenlik unvanı alabilmesi yer alıyor.

Sendikanın diğer önerileri arasında şunlar bulunuyor:

Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunmakta iken, fiilen öğretmenlik yapmayanlar veya sonrasında öğretmen kadrosu dışındaki kadrolara atananlara da uzman ve başöğretmenlik için başvuru hakkı tanınmalıdır.

Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı öğretmenliğin yanında ikinci görev kapsamında yürütülmeli; ancak dört yıl veya daha fazla süreli görevlendirmeler, özlük hakları, atama ve terfi yönünden şube müdürü kadrosunda geçirilmiş sürelerden sayılmalıdır.

Eğitim kurumu yöneticiliğine görevlendirilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak yazılı sınavda başarılı olma şartı yeterli görülmeli; yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilmelidir.

Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan yönetici ve öğretmenlere görev yerine göre yüzde 10 ila yüzde 90 arasında değişen oranlarda ilave tazminat ödenmelidir.

-Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapanlardan fiilen eğitim kurumu yöneticiliği veya öğretmenlik yapıyor olmak ya da yapmış olmak kaydıyla, uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara yüzde 60, başöğretmen unvanını kazanmış olanlara yüzde 120 oranında eğitim-öğretim tazminatı ödenmelidir.

Eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlere, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığına; eğitim kurumu müdürlerine yüzde 200, eğitim kurumu müdür başyardımcılarına yüzde 185, eğitim kurumu müdür yardımcılarına yüzde 175, öğretmenlere yüzde 150 oranlarının uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılmalıdır.

Özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlere ödenecek net aylık ücret ile ek ders ücreti, bu kişilerin dengi olan resmi okullarda görevli yönetici ve öğretmenler için tespit edilen miktardan az olmamalıdır.

Sözleşmeli öğretmenler şartsız ve doğrudan öğretmen kadrolarına geçirilmeli ve sözleşmelilikte geçen süreleri hizmet sürelerinden sayılmalıdır.

-Ücretli öğretmenlere ödenecek aylık net ücret tutarı, aylık net asgari ücretten az olmamalı, bu kişilerin sigorta prim ödeme gün sayıları aylık 30 gün üzerinden hesaplanmalıdır.

Eğitim kurumu yöneticilerine ve öğretmenlere ilave bir derece verilmelidir.