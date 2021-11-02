Eğitim Bir-Sen'den "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun çıkarılması talebi - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen Muş Şube Başkanı Barışan, "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun beklentileri karşılayacak şekilde çıkarılması gerektiğini söyledi.

Eğitim Bir-Sen Muş Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen Barışan, öğretmenlerin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar her aşamayı içeren ve öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir kanunun olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu kaydetti.

Barışan, şunları aktardı:

"Zaman vaatleri gerçeğe dönüştürme, hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır. Öğretmenin özlük haklarını ve yetkilerini genişletecek, ona destek olacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması beklentisi artık karşılanmalıdır. Eğitim Bir-Sen olarak belirttiğimiz hususlar temelinde katkı ve destek sunacağımızı bu vesileyle bir kez daha temin ve teyit ediyor, siyasi iradeyi, TBMM'yi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı, kanunu bir an evvel hayata geçirmek konusunda adım atmaya çağırıyoruz."