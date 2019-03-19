Eğitim Bir Sen'den Okullar Arası Voleybol Turnuvası
2 saat önce
Eğitim Bir Sen Silopi Şubesi tarafından okullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.
Eğitim Bir Sen Silopi
Şubesi tarafından okullar arası voleybol
turnuvası düzenlendi.
22 takımın katıldığı turnuvada birinci Vatan İlkokulu, ikinci ise Yenişehir
Ortaokulu oldu.
Turnuvanın final maçına İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Memur Sen Şırnak
Temsilcisi Abdullah Çatı, Eğitim Bir-Sen Silopi İlçe Temsilcisi Bilal Aksoy ve öğretmenler katıldı.
Maç sonrası açıklama yapan Eğitim Bir- Sen İlçe Temsilcisi Aksoy, birlikteliği ve samimiyeti pekiştirmek amacıyla düzenledikleri turnuvanın heyecanlı maçlara sahne olduğunu belirterek, katılan herkese teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:26 Kaynak: AA
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