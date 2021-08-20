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Eğitim Bir-Sen'den PCR testi şartına itiraz geldi: Karardan dönülmeli - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen'den PCR testi şartına itiraz geldi: Karardan dönülmeli

20.08.2021 16:34

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası getirilen öneriler üzerine Kabine toplantısında okulların açılması ve yüz yüze eğitime başlanması gerekçesiyle aşı olmayan eğitim çalışanları için haftada iki defa PCR testi şartı getirilmesine ilişkin Eğitim Bir-Sen açıklama yaptı. Yapılan açıklamada PCR testi zorunluluğuna karşı çıkılarak karardan dönülmesi istendi.

Eğitim Bir Sen, öğretmenlere haftada iki defa yapılacak olan PCR testine karşı çıktı. Sendika, eğitim çalışanlarına zorunlu PCR testinin temel insan hakkının ihlali olduğunu dile getirdi.

"OKULLARIN AÇILMASINI AŞIYA VE PCR TESTİNE BAĞLAMAK KABUL EDİLEMEZ"

Eğitimciler Birliği Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Okulların açılmasının salgınla mücadele sürecinde başarılı olunmasına, salgınla mücadelenin ise aşılama, mesafe kuralları, sosyal izolasyon, maske vb. tedbirlerin toplum ve birey nezdinde yerine getirilmesine bağlı olduğuna şüphe yoktur. Ancak salgınla mücadele sürecindeki diğer bütün faktörlerin göz ardı edilerek okulların açılmasının, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşılanmasına veya PCR testi zorunluluğuna indirgenmesi şeklindeki hatalı ön yargının kabulü mümkün değildir" denildi.

"DSÖ'NÜN TESPİTİ ORTADADIR"

Eğitim Bir-Sen tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

" Dünya Sağlık Örgütü'nün, toplumda vaka sayıları artıyor olsa dahi fiziksel mesafe, maske, el hijyeni ve havalandırma gibi önlemlerin yaş dönemlerine uygun bir şekilde uygulanmasıyla okulların açık kalmasının sağlanabileceği yönündeki tespiti ortadadır. Buna rağmen haftada iki defa PCR testi zorunluluğu getirmek gibi fiilen yürütülmesi neredeyse imkansız, psikolojik baskı boyutuna varacak, aşılanmayı bireysel bir tercih olmaktan çıkarıp zorunlu bir tercih haline getirecek her türden zorlamanın, okulların açık tutulması amacına hizmet etmekten uzak olduğu bilinmelidir."

"KARAR YENİDEN ELE ALINMALI"

Kararın yeniden ele alınması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, "AİHM ve Anayasa Mahkemesi'nin ihtiyari olmayan tıbbi bir müdahale olarak zorunlu aşının özel hayata saygı hakkına müdahale teşkil ettiğine dair kararları ortadayken, eğitim çalışanlarının mesleklerini ifasının, kamu hizmetinin yerine getirilmesinin haftada iki defa PCR testi yaptırma şartına bağlanması, dolaylı yoldan aşı zorunluluğu dayatılması ve bu suretle temel insan haklarının ihlali niteliğindedir. Bu nedenle, hukuki dayanaktan yoksun, hatalı ve yanlış olan eğitim çalışanlarına PCR testi zorunluluğu kararı yeniden ele alınmalı; eğitim kamu hizmetinin yürütülmesini zora koşacak, eğitim çalışanlarının moral, motivasyon ve çalışma azmine zarar verecek, kurum içi çalışma barışını bozacak bu hatadan bir an evvel dönülmelidir" ifadelerine yer verildi.

Eğitim Bir-Sen'den PCR testi şartına itiraz geldi: Karardan dönülmeli

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eğitim Bir-Sen'den PCR testi şartına itiraz geldi: Karardan dönülmeli - Son Dakika


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