Eğitim-Bir-Sen'den

Eğitim-Bir-Sen tarafından Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ve hizmet gereklerine göre belirlenen boş kadrolar için unvan değişikliği sınavları açılması istendi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde, merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ve hizmet gereklerine göre belirlenen boş kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapıldığı hatırlatıldı.

Bakanlığın geçen yıl gerçekleştirdiği görevde yükselme sınavları sonrasındaki atamaların, bir üst göreve atanmak isteyen kamu görevlilerince memnuniyetle karşılandığına işaret edilen açıklamada, unvan değişikliği sınavlarının en son 28 Şubat 2015'te düzenlendiğine işaret edildi.

Unvan değişikliği sınavlarının ne zaman yapılacağına ilişkin MEB çalışma takviminde herhangi kaydın bulunmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son unvan değişikliği sınavlarının 4 yıl önce gerçekleştirildiği dikkate alındığında, aradan geçen zaman zarfında çok sayıda boş kadro oluşmuştur. Unvan değişikliği sınavlarının ve buna dayalı atamaların yapılması konusunda Bakanlık çalışanları haklı ve yerinde bir beklentiye girmiştir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, Nisan 2019 Kurum İdari Kurulu Toplantısı'nda, unvan değişikliği sınavı talebimizi dile getirmiştik. Bunun üzerine talebimiz çalışma raporuna alınarak, gerekli çalışmaların Personel Genel Müdürlüğünce başlatılması kararı alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ve hizmet gereklerine göre belirlenen boş kadrolar için unvan değişikliği sınavları açılmasını istiyoruz."