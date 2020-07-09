Eğitim Bir-Sen'den Vali Tavlı'ya ziyaret - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen'den Vali Tavlı'ya ziyaret

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Muğla Valiliği'ne atanan Orhan Tavlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Muğla Valiliği'ne atanan Orhan Tavlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Sendika faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Uçak, Vali Tavlı'ya yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerinde bulunarak Eğitim Bir-Sen olarak Muğla'da eğitim hizmet kolunda yetkili sendika olduklarını ifade etti. Sendikalarının faaliyetleri hakkında Muğla'ya ve eğitime dair gerçekleşen istişarelerin ardından Başkan Uçak, "Eğitim Bir-Sen Tarihi" kitap setini Vali Tavlı'ya takdim etti.


Çanakkale Valiliği'nden Muğla'ya atanan Orhan Tavlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Uçak ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - MUĞLA

Eğitim Bir Sen, Orhan Tavlı, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eğitim Bir-Sen'den Vali Tavlı'ya ziyaret - Son Dakika
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