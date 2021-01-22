Eğitim-Bir-Sen'den "yarıyıl tatili yüz yüze eğitime hazırlık dönemi olmalı" önerisi Açıklaması - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen'den "yarıyıl tatili yüz yüze eğitime hazırlık dönemi olmalı" önerisi Açıklaması

22.01.2021 15:29
Eğitim-Bir-Sen'den

Eğitim Bir-Sen'den, yarıyıl tatilinin yüz yüze eğitime hazırlık dönemi olması gerektiği belirtilerek, "Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığının ana odak noktası, uzaktan eğitim sürecinde oluşan öğrenme kayıplarının giderilmesi olmalı." değerlendirmesi yapıldı.

Eğitim Bir-Sen'den, yarıyıl tatilinin yüz yüze eğitime hazırlık dönemi olması gerektiği belirtilerek, "Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığının ana odak noktası, uzaktan eğitim sürecinde oluşan öğrenme kayıplarının giderilmesi olmalı." değerlendirmesi yapıldı.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı birinci döneminin öğretmenlerin fedakarlıkları ile tamamlandığı belirtilerek, salgın nedeniyle birinci yarıyılın sonunda objektif bir ölçme-değerlendirme yapmanın ve başarı notunu takdir etmenin mümkün olmadığına işaret edildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en fazla etkilenen alanlardan biri de eğitim-öğretim oldu. Yüz yüze eğitime ara verilmesi gibi salgınla mücadele konusunda alınması zorunlu ve kaçınılmaz kararlar, eğitim-öğretimin her aşaması ve kademesine ne yazık ki telafisi zor zararlar vermiştir. Hayatın her alanda normalleşmesi için, salgının sona erdirilmesi adına alınan tedbirlere uyulması hepimizin sorumluluğudur. Bu süreçte oluşan öğrenme kayıplarının telafisi, yüz yüze eğitime geçilebilmesi için normalleşme gerekli ve zorunludur."

Salgın sürecinde eğitim yönetiminde kararların zamanında alınması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Süreç içerisinde alınan farklı kararlar eğitim çalışanlarını belirsizlik içerisinde ve zor durumda bırakmamalıdır. İkinci dönem bu tür kararsızlıklara ve çelişkilere düşülmemelidir. Bakanlığın eğitim paydaşlarıyla istişare halinde olması, merkez ve taşra teşkilatları arasında güçlü koordinasyon kurması zorunludur. Zor şartlarda birçok şeyden mahrum olarak sürdürülmeye çalışılan eğitim faaliyetlerinin verimliliğinin ve niteliğinin artırılması için istişareyle uygulanabilir net kararların alınması önemlidir."

Açıklamada, öğretmenlerin bu zorlu süreçte hem eğitimin ayakta tutulması hem de öğrenme kayıplarının en aza indirilmesi mücadelesinin mimarı olduğu kaydedildi.

"Yüz yüze eğitim daha fazla ertelenmemeli"

"Sosyo-ekonomik özelliklerin uzaktan eğitime erişim imkanlarına etkisi göz önüne alındığında yüz yüze eğitimin ertelenmesinin daha fazla mümkün olmadığı ortadadır" görüşüne yer verilen açıklamada, yarıyıl tatilinin yüz yüze eğitime hazırlık dönemi olması gerektiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki günlerde Bakanlığın ana odak noktası, uzaktan eğitim sürecinde oluşan öğrenme kayıplarının giderilmesi olmalıdır. Bu amaçla öğrenme kayıpları tespit edilmeli, okulların kapasitesi güçlendirilmeli, öğrenciler yönlendirilmeli, öğretmenler desteklenmelidir. 25 Ocak tarihi itibarıyla Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yüz yüze eğitime başlanacak olması kararı yerinde ve doğrudur. Ancak, bu kararın okul yönetimlerine ve öğretmenlere yeterli hazırlık imkanı bırakılmadan alınmış olması eğitim çalışanlarını zor durumda bırakmıştır."

Eğitim Bir-Sen açıklamasında ayrıca ertelenen unvan değişikliği sınavlarının ne zaman gerçekleştirileceğinin duyurulması ve gerekirse bu sınavların online yapılması talebinde bulundu.

"Öğretmenlerin yer değişikliği talepleri karşılanmalı"

Açıklamada, öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği taleplerinin yeni mağduriyetlere sebebiyet vermeyecek şekilde karşılanması gerektiği de belirtildi.

Öğretmen ihtiyacı gözetilerek yarıyıl tatili döneminde en az 60 bin öğretmen ataması yapılması gerektiği ifade edilen açıklamada, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına ise son verilmesi istendi.

Açıklamada, yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesi için okullara bütçe/ödenek tahsisi yapılması ve okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği kaydedildi.

Eğitim Bir Sen, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Eğitim-Bir-Sen'den 'yarıyıl tatili yüz yüze eğitime hazırlık dönemi olmalı' önerisi Açıklaması - Son Dakika


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