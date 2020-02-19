Eğitim Bir-Sen'den YKS'ye girecek öğrencilere destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitim Bir-Sen'den YKS'ye girecek öğrencilere destek - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen'den YKS'ye girecek öğrencilere destek

7 saat önce

Diyarbakır'da Eğitim Bir Sen 12'nci sınıf öğrencilerine destek için hazırlanan kitap setlerini ulaştırdı.

Eğitim Bir-Sen'den YKS'ye girecek öğrencilere destek, System.String[]

Diyarbakır'da Eğitim Bir Sen 12'nci sınıf öğrencilerine destek için hazırlanan kitap setlerini ulaştırdı.

Kentte, eğitim gören ve Yüksek Öğretim Kurumlarına Geçiş Sınavına (YKS) girecek 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik hayata geçirilen proje ile merkez Bağlar, Sur, Lice ve Kulp ilçelerinde hazırlanan üniversiteye hazırlık seti kitapları öğrencilere dağıtıldı.

Eğitim Bir Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, dezavantajlı durumda olan 12'nci sınıf öğrencilerine kitap setleri dağıttıklarını söyledi.

Dezavantajlı öğrencilere destek sunmak istediklerini belirten Tekdemir, "Amacımız üniversiteye yerleşme hedefleri olan öğrencilerimizi bu yolda desteklemek, çabalarına katkı sunmaktır. İlimizin eğitim başarısına olumlu bir seyir kazandırmak istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl ortaokul öğrencilere de kitap desteği sunacaklarını aktaran Tekdemir, "Yaptığımız proje, hem okul idareleri tarafından, hem de öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı ve mutluluk mesajı yaptığımız çalışmanın önemini ve kıymetini değerlendiren bir netlikteydi." dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Eğitim Bir Sen, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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