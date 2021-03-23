Eğitim-Bir-Sen, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin okul öncesi eğitime eklenmesi önerisinde bulundu - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin okul öncesi eğitime eklenmesi önerisinde bulundu

23.03.2021 12:49
Eğitim-Bir-Sen, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin okul öncesi eğitime eklenmesi önerisinde bulundu, System.String[]

Eğitim-Bir-Sen tarafından okul öncesi din ve ahlak eğitimine ilişkin hazırlanan raporda, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin okul öncesi eğitimin bir parçası haline getirilmesi önerisinde bulunuldu.

Eğitim-Bir-Sen tarafından okul öncesi din ve ahlak eğitimine ilişkin hazırlanan raporda, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin okul öncesi eğitimin bir parçası haline getirilmesi önerisinde bulunuldu.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Türkiye'de Okul Öncesi Din ve Ahlak Eğitimi" raporuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, raporda, okul öncesi eğitimle ilgili genel anlamdaki gelişmelerin incelenmesinin ardından, dünyadaki okul öncesi din ve ahlak eğitimine yönelik ülke örnekleri ve eğitim yaklaşımlarının ortaya konulduğunu, Türkiye'de okul öncesi din eğitimine yönelik olumsuz algının oluşmasıyla ilgili görüşlerin bilimsel açıdan değerlendirildiğini belirtti.

Bu değerlendirmelerin ışığında, Türkiye'de okul öncesi din ve ahlak eğitimi imkanının tartışılıp yeni eğitim politikalarının geliştirilmesine dair önerilerin sunulduğunu aktaran Yalçın, bu kapsamda raporun 5 ana bölümden oluştuğunu kaydetti.

Yalçın, raporun sonuç bölümünde ise Türkiye'de okul öncesi din ve ahlak eğitimi politikalarına yönelik önerilen 3 modele değinerek, şunları kaydetti:

"Bu modellerin ilki 'Din ve Ahlak Eğitimi' modelidir. Bu modelde uzun yıllardır ilk ve ortaöğretimde uygulanan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müstakil bir ders olarak okul öncesi eğitimin bir parçası haline getirilebilir. Böylelikle uzun uygulama deneyimine sahip ve kapsamının neler olduğu hususunda tecrübe kazanılan bu ders, okul öncesi çocuğun duygusal ve bilişsel açıdan gelişimine uyarlanarak okul öncesi programa dahil edilebilir. İkincisi, 'Çoğulcu/Tercihli Din ve Ahlak Eğitimi' modelidir. Bu model, okul öncesi eğitim kurumlarına iki seçenek sunmaktadır. Bu seçeneğin ilki okul öncesi ahlak eğitimidir. Bu derste çocuklara dini referansı önceleyen bir ahlak eğitimi önerilmektedir. İkinci seçenek ise 'Okul öncesi din/İslam eğitimi' modelidir. Burada İslam dini ve değerleri öğretisinin eğitim konusu yapılması esastır.

Şüphesiz soyut dini konular, okul öncesi dönemin gelişim seviyesine uyarlanarak veya daha somut konular, geliştirilen pedagojik yaklaşımlardan yararlanarak öğretim konusu yapılacaktır. Bu modele göre okul öncesi ahlak eğitimi seçeneğinin resmi okul öncesi eğitim kurumlarında ve isteyen özel okullarda uygulanması önerilmektedir. Okul öncesi İslam/din eğitimi modelinin ise Diyanet İşleri Başkanlığınca 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi eğitim formatına dönüşmüş şeklinde uygulanması önerilmektedir. Bu modeli, isteyen özel okullar da uygulayabilir."

Üçüncü modelin "Değerler Eğitimi" önerisi olduğunu bildiren Yalçın, bu modellere ilişkin, Türkiye'nin mevcut eğitim uygulaması ve dünyadaki benzer örneklerin göz önüne alındığı ve bunlara göre değerlendirmelerde bulunulduğunu açıkladı.

Eğitim Bir Sen, Türkiye, İslam, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin okul öncesi eğitime eklenmesi önerisinde bulundu - Son Dakika


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