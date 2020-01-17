Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 No'lu Şube Başkanı Tekdemir:

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, "Eğitim-Bir-Sen olarak bu manipülatif kişilerle işimiz yok, olmayacak. Onları kendi kıskançlıklarıyla baş başa bırakıp kendi işimize bakacağız. Kervan yürüyor, arkamızdaki seslerin muhatabı değiliz" dedi.



Tekdemir, haklarında çıkan söylemlerle ilgili bir açıklama yaptı. 14 Ocak'ta Kulp ilçe merkez ve köylerinde eğitim çalışanlarının sorunlarını ve önerilerini dinlemek, onlarla hasbihal etmek ve sendika üyelik çalışmaları yapmak üzere ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirten Tekdemir, "Çalışmalarımız bittikten sonra Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne nezaket ziyaretinde bulunduk. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koridorlarında karşılaştığımız M.O isimli öğretmenimizle sohbet ettikten sonra kendisini sendikamıza üye olmaya davet ettik. Öğretmenimiz memnuniyetle üye olacağını belirtince formu teslim edip, İlçe Milli Eğitim Müdürünün odasına geçtik. Daha sonra üyelik formunu doldurmayla alakalı soru sormak üzere bulunduğumuz odaya gelen öğretmenimizi ayakta bekletmemek için yer verdiğimiz esnada fotoğraflar çekilmiştir" açıklamasında bulundu.



Tekdemir, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Sendikal mücadele çıkınında ideolojik takıntılardan başka hiçbir değeri olmayan, önü ve arkasını göstermeyen bir fotoğraf üzerinden yoğun bir şekilde çalıştığımız dönemde sendikamızı hedef gösteren ve İlçe Milli Eğitim Müdürünü töhmet altında bırakan yaklaşımıyla itibar peşinde koşan itibar cellatlarının tutumu en hafif tabirle hadsizliktir. Sahada koşmayan, çalış(a)mayan ve hiçbir sendikal birikim üretemeyenler, yalan ve iftiralarla açıklarını kapatmaya çalışmaktadır. Son olarak söz konusu fotoğrafın yansıttığı ortamın oluşmasında şube yöneticilerimizin de, İlçe Milli Eğitim Müdürünün de herhangi bir dahli olmamış, olaylar anlık yaşanmış, hiçbir cebri ima dahi söz konusu olmamıştır. Üyelik çalışmalarımız ve sendikal hizmet noktasında üretim ve paylaşım odaklı çabalarımız artarak devam etmektedir. Yoğun bir teveccühün olması bu çalışmalarımızın doğruluğunu teyit etmektedir. Eğitim-Bir-Sen olarak bu manipülatif kişilerle işimiz yok, olmayacak. Onları kendi kıskançlıklarıyla baş başa bırakıp kendi işimize bakacağız. Kervan yürüyor, arkamızdaki seslerin muhatabı değiliz." - ANKARA