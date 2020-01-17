Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 No'lu Şube Başkanı Tekdemir: "Eğitim-Bir-Sen olarak bu manipülatif... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 No'lu Şube Başkanı Tekdemir: 'Eğitim-Bir-Sen olarak bu manipülatif... - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 No'lu Şube Başkanı Tekdemir: "Eğitim-Bir-Sen olarak bu manipülatif...

6 saat önce

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, "Eğitim-Bir-Sen olarak bu manipülatif kişilerle işimiz yok, olmayacak.

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 No'lu Şube Başkanı Tekdemir:

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, "Eğitim-Bir-Sen olarak bu manipülatif kişilerle işimiz yok, olmayacak. Onları kendi kıskançlıklarıyla baş başa bırakıp kendi işimize bakacağız. Kervan yürüyor, arkamızdaki seslerin muhatabı değiliz" dedi.


Tekdemir, haklarında çıkan söylemlerle ilgili bir açıklama yaptı. 14 Ocak'ta Kulp ilçe merkez ve köylerinde eğitim çalışanlarının sorunlarını ve önerilerini dinlemek, onlarla hasbihal etmek ve sendika üyelik çalışmaları yapmak üzere ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirten Tekdemir, "Çalışmalarımız bittikten sonra Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne nezaket ziyaretinde bulunduk. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koridorlarında karşılaştığımız M.O isimli öğretmenimizle sohbet ettikten sonra kendisini sendikamıza üye olmaya davet ettik. Öğretmenimiz memnuniyetle üye olacağını belirtince formu teslim edip, İlçe Milli Eğitim Müdürünün odasına geçtik. Daha sonra üyelik formunu doldurmayla alakalı soru sormak üzere bulunduğumuz odaya gelen öğretmenimizi ayakta bekletmemek için yer verdiğimiz esnada fotoğraflar çekilmiştir" açıklamasında bulundu.


Tekdemir, açıklamasını şöyle sürdürdü:


"Sendikal mücadele çıkınında ideolojik takıntılardan başka hiçbir değeri olmayan, önü ve arkasını göstermeyen bir fotoğraf üzerinden yoğun bir şekilde çalıştığımız dönemde sendikamızı hedef gösteren ve İlçe Milli Eğitim Müdürünü töhmet altında bırakan yaklaşımıyla itibar peşinde koşan itibar cellatlarının tutumu en hafif tabirle hadsizliktir. Sahada koşmayan, çalış(a)mayan ve hiçbir sendikal birikim üretemeyenler, yalan ve iftiralarla açıklarını kapatmaya çalışmaktadır. Son olarak söz konusu fotoğrafın yansıttığı ortamın oluşmasında şube yöneticilerimizin de, İlçe Milli Eğitim Müdürünün de herhangi bir dahli olmamış, olaylar anlık yaşanmış, hiçbir cebri ima dahi söz konusu olmamıştır. Üyelik çalışmalarımız ve sendikal hizmet noktasında üretim ve paylaşım odaklı çabalarımız artarak devam etmektedir. Yoğun bir teveccühün olması bu çalışmalarımızın doğruluğunu teyit etmektedir. Eğitim-Bir-Sen olarak bu manipülatif kişilerle işimiz yok, olmayacak. Onları kendi kıskançlıklarıyla baş başa bırakıp kendi işimize bakacağız. Kervan yürüyor, arkamızdaki seslerin muhatabı değiliz." - ANKARA

Eğitim Bir Sen, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eve çağırdıkları öğrenciyle cinsel ilişkiye giren öğretmenlerden biri tutuklandı, diğeri kovuldu
18 milyon öğrenci karnelerini aldı! Yarıyıl tatili başladı Sevgilisini öldüren emekli öğretmene 25 yıl hapis cezası verildi Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 17:34:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 No'lu Şube Başkanı Tekdemir: "Eğitim-Bir-Sen olarak bu manipülatif... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]