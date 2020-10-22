Eğitim Bir Sen Diyarbakır Şube Başkanı Tekdemir Açıklaması - Son Dakika

Eğitim Bir Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, " Fransa'yı yüce İslam dinine ve Müslümanların aleyhine sarf ettiği sözlerinden dolayı kınıyor ve lanetliyoruz." dedi.

Tekdemir, şube binasında yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a yönelik olarak yaptığı açıklamaların tam bir hezeyan hali olduğunu, İslam'ı hedef alan çağrıda bulunmasının, çaresizliğin ve acizliğin ifadesi olduğunu söyledi.

"İslam ilahi vahye dayanmış, yeryüzündeki tüm insanların kurtuluş ve mutluluk reçetesidir." diyen Tekdemir, şunları kaydetti:

"Bunun içindir ki Macron'un sarf ettiği ifadeler, İslam'ın insanlığa sunduğu cihanşümul hak ve adalet mefküresine bir halel getiremeyecektir. Macron'un hadsiz ve palavracı açıklamaları batı normlarının tükenmişliğine çare olamayacaktır. Tüm dünya Fransızların Cezayir, Tunus ve Fas Müslümanlarına yönelik katliamlarına şahittir.

Sömürgeci olarak gittiği her toprak parçasına kan, gözyaşı, talan ve yağmalamanın dışında hiçbir şey bırakmamış Fransa'nın, bundan sonra da insanlığa verebileceği bir hiçbir değer yoktur.

Halkımız, Fransızların Anadolu'da ve Suriye de işlediği insanlık dışı katliamları daha dün gibi hatırlamaktadır. Özellikle Ermeni çetelerini destekleyerek işlettiği cinayetler yakın tarihimizin unutulmazları arasındadır. Mayasında insanlık dışı uygulamalardan başka bir şey olmayan Fransa'yı yüce İslam dinine ve Müslümanların aleyhine sarf ettiği sözlerinden dolayı kınıyor ve lanetliyoruz."