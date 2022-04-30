Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şubesi kan bağışına destekte bulundu - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir ve sendika üyeleri kan bağışında bulundu.

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şubesince "Yeniden Vefa Zamanı" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Tekdemir ve üyeler merkez Kayapınar ilçesi Yenihal Kavşağı'ndaki kan bağışı alma birimine geldi.

Kan bağışının ardından açıklama yapan Tekdemir, Türk Kızılay'ın kan stokunun azaldığına yönelik çağrısına Eğitim-Bir-Sen'in kulak kabartarak üyeleriyle kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Kan bağışında bulunarak iyiliğin bulaştırıcı ve ulaştırıcı özelliğini yansıtmak istediklerini aktaran Tekdemir, şunları kaydetti:

"Her bir kan bağışı aynı zamanda yeni bir can kazanma ve yeni canlara vesile olmaktır. Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Türk Kızılay'ın çağrısına kulak veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."