Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesinden, 28 Şubat açıklaması - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesi, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yaptı.

Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamada, 28 Şubat'ın milletin değerlerine göre siyaset yapılmasına ve bağımsız politikalar belirleme iradesine, toplumun inancını yaşama hakkına, ekonomik sistemin yağma düzeninden kurtarılması sistemine, insanca yaşama standartlarının oluşturulması gayretine karşı siyasi, ekonomik ve sosyal ayrıcalıklar sahibi güçlerin müesses nizamı koruma amacıyla gerçekleştirilen bir darbe olduğu belirtildi.

Bütün darbeler gibi 28 Şubat'ın da bir mühendislik projesi olduğu kaydedilen açıklamada, toplumu, siyaseti, idareyi, inancı, ticareti, ekonomiyi, yargıyı, eğitimi, kısacası hayatın tüm alanlarını dizayn etmenin amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar yer aldı:

"Emperyalist güdümlü darbenin buruk, kahredici hatıralarını unutmadık, unutturmayacağız. İhanet şebekesi, asker, yargı, siyaset, medya, iş çevreleri ve kimi sözde sivil toplum kuruluşlarındaki iş birlikçileri ile bir dizi yasa dışı ve gayrimeşru uygulamayı zorbaca dayattı. O gün, milletimizin bin yıl boyunca tarihe ve nesiller boyu ruhumuza kök salmış yerli ve milli değerlerine açıktan savaş açıldı. İnsanlık dışı uygulamalarıyla hafızalara kazınan o süreçte millet iradesinin özgür seçimle iktidara getirdiği hükümetin yürütme hakkı gasp edildi. Demokrasi yara aldı, ifade özgürlüğü ayaklar altına alındı, ekonomi çökertildi, bankalar hortumlandı, hazine soyuldu. Milyonlarca insanımız inanç ve düşüncelerinden dolayı fişlendi, hakarete uğradı, işine son verildi, her bakımdan mağdur edildi."

Darbe düzeninin izlerinin, zaman içerisinde milletin iradesi ve kararlılığıyla birçok açıdan silindiğini ifade edilen açıklamada, "Direnerek darbeleri tarihin karanlığına gömen iradenin ürettiği değerler kalıcı hale getirilmeli, darbeleri püskürten, istiklali tesis eden irade, istikbali tesis edecek idareye dönüştürülmelidir." denildi.