Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesinden ek atama talep eden öğretmen adaylarına destek - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesinden ek atama talep eden öğretmen adaylarına destek sundu.

Ankara'ya gitmek üzere Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir araya gelen öğretmen adaylarına yönelik Eğitim Bir-Sen adına açıklama yapan Recep Güneş, öğretmen adaylarının talebinin gerçekleşmesi için sendika olarak gerekli girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Güneş, "Meslektaşlarımıza iki otobüs tahsis ettik. Temennimiz en kısa zamanda arkadaşlarımızın hak ettiği mükafatı almalarıdır." dedi.

Öğretmen adaylarından Barış Bingöl de taleplerinin 20 bin atamaya ek 40 bin atama olduğunu söyledi.

Bingöl, kendilerine destek veren Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir ve sendika üyelerine teşekkür etti.