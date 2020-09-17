Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şubesinden Filistin'e destek açıklaması - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamasına tepkisini dile getirdi.

Tekdemir, şube binasında düzenlenen basın toplantısında, "Filistin Müslüman halkların ve ümmetin vazgeçilmez ve değişmez davasıdır ve öyle kalmaya devam edecektir." diyerek, imzalanan anlaşmaya değindi.

"Bugüne kadar hiçbir ihanet Filistin direnişini ve mücadelesini sekteye uğratamadığı gibi bugün ki ihanet de sahiplerinin alnında kara bir leke olarak kalmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Türkiye başta olmak üzere Filistin davasına sahip çıkan ülkeleri acilen bir araya gelmeye davet ediyoruz. Artık söz bitmiştir, sıra eylemde olmalıdır. Filistin davasına sahip çıkma iddiasında olan söz konusu ülkelerin artık sözden öte somut ve fiili adımlar atmasının zamanı gelmiş de geçmiştir. Artık İsrail'e savrulan şiddetli sözler Müslüman halkımızı teskin etmiyor. Başta ülkemiz olmak üzere Filistin davasında ittifak eden ülkelerin Filistin'i resmen tanıma ve Gazze'de elçilik açma başta olmak üzere Filistin Devleti'ni tanıyan koruyan ve kollayan bir pozisyon alacak somut adımlar atmasını talep ediyoruz."