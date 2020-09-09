Eğitim-Bir-Sen, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Türkiye Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir Sen) geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları için "Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız" ifadelerini kullanan yazar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili Eğitim-Bir Sen 'den yazılan yazılı açıklamada, Erol Mütercimler hakkında sendika olarak suç duyurusunda bulundukları belirtilerek, "Açıklama ile ahlaki değerlerimizle ve toplumsal normlarımızla asla bağdaşmayan sahtekarlık, taciz, tecavüz gibi suçları işleyen, ahlaksızlar üzerinden kurumları yıpratmaya yönelik kara propaganda çabaları büyük bir haksızlıktır. Bu durumları, içinde taşıdığı art niyetini ifşa etmek ve fırsat olarak görmek de büyük bir ahlaksızlıktır" ifadesi kullanıldı.

"Kişiliği bozuk, ahlaksız bir birey toplumun her katmanında, her kısmında, her yerde maalesef olabilmektedir" denilen açıklamada şöyle denildi: "Erol Mütercimler'in katıldığı bir televizyon programında, 'O imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız' ifadelerini kullanması; bir tek ahlaksız üzerinden okullarımızı, kurumlarımızı, camiaları yaftalaması aymazlık ve büyük bir terbiyesizliktir. Hiç kimse, hele hele belli bir mevkiyi işgal eden ve mansıp sahibi biri, milyonların gözünün içine baka baka toplumsal vicdanı yaralayacak şekilde okullarımızı suç mahalliymiş gibi ilan etme hakkına sahip değildir. Bir kepazelik üzerinden kişisel tacizden kurumsal tacize geçiş yapma hadsizliğine asla müsamaha gösterilmemelidir.Bireysel ahlak yoksunluğunun istenmeyen tezahürleri olarak okullarımızda, kurumlarımızda, sosyal hayatımızda görülen taciz veya istismar vakalarının, toplumsal sorumlulukla bağdaşmayan, ifade özgürlüğünü iftira özgürlüğüyle karıştıranlarca keyfi bir fütursuzlukla suçlunun dışında herkesi suçlayan bir edayla işlenmesi kabul edilemez. Kötülük anormaldir, ahlaksızlık günahtır. Ahlaksız, hangi posta bürünmüş olursa olsun, mutlaka cezalandırılmalıdır. Sahtekar birisinin oynadığı oyun ortaya çıkınca içinde bulunduğu yapıya ne kadar uzak olduğu çok net bir biçimde anlaşılmaktadır. Ancak kişilerin yaptıkları kötülükler bütün bir camiaya mal edilmemeli; evrensel bir ahlaki ve hukuki düstur olan suçun şahsiliği prensibi çerçevesinde ahlaksızlık kurumsal yaftalamaya dönüştürülmemeli, kurumsal itibar suikastına teşebbüs edilmemelidir.Tecavüzcüyü, tacizciyi, kişiliğine bakmak yerine, kimliğine göre değerlendirip, kendi görüşüne yakınsa savunmaya, aklamaya, ancak farklı bir ideolojiye sahipse canla başla saldırmaya kalkanlar, en az suçlu kadar ahlaksızdır." - ANKARA