Son Dakika Haberleri: Eğitim-Bir-Sen Geleneksel Aşure Etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Eğitim-Bir-Sen Geleneksel Aşure Etkinliği

2 saat önce

Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanlığının geleneksel aşure etkinliği İbrahim Tennuri Ortaokulu ve Şehit Jandarma Komando Er Hacı Aydıncı İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirildi.

Eğitim-Bir-Sen Geleneksel Aşure Etkinliği, System.String[]

Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanlığının geleneksel aşure etkinliği İbrahim Tennuri Ortaokulu ve Şehit Jandarma Komando Er Hacı Aydıncı İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirildi.


Etkinlik öncesinde açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube olarak Muharrem ayında yapmış olduğumuz aşure etkinliğimizi bu yıl Melikgazi ilçesi İbrahim Tennuri Ortaokulu ve Şehit Jandarma Komando Er Hacı Aydıncı İlköğretim Okulu'nda yapıyoruz. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz bu aşure etkinliğimizi çocuklarımız, öğrencilerimiz geleneklerimizi örf ve adetlerimizi öğrensinler diye okullarımızda yapmaya devam ediyoruz. İnşallah her yıl yapmaya gayret edeceğiz" dedi.


Etkinlikte öğrencilere aşure dağıtımı yapıldı. - KAYSERİ

Eğitim Bir Sen, Jandarma, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı yayımladı
Müge Anlı'da kayıp Burhan Aykurt olayında "Konsomatris" detayı İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor AK Parti'de Davutoğlu'na desteğini açıklayan partinin kurucularından eski vekil istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:54:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğitim-Bir-Sen Geleneksel Aşure Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]