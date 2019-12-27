Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Eğitime Bakış dergimiz 15'inci yılında 45'inci sayıya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 'Eğitime Bakış dergimiz 15'inci yılında 45'inci sayıya... - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Eğitime Bakış dergimiz 15'inci yılında 45'inci sayıya...

6 saat önce

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "15 yıldır her ay üzerinde çalıştığımız ama 3 ayda bir yayınladığımız 'Eğitime Bakış' dergimiz 15'inci yılında 45'inci sayıya ulaştı" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın:

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "15 yıldır her ay üzerinde çalıştığımız ama 3 ayda bir yayınladığımız 'Eğitime Bakış' dergimiz 15'inci yılında 45'inci sayıya ulaştı" dedi.


Eğitim Öğretim ve Bilim Araştırma dergisi 'Eğitime Bakış' 15'inci yılını Memur-Sen Genel Merkezi'nde kutladı. Kutlama etkinliğine bir çok akademisyen katıldı. Burada bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın derginin önemine vurgu yaptı. 15 yıldır yayın hayatlarında devam ettiklerini ifade eden Yalçın, "Ayak bastığımız her yeri özgürleştirmenin gayretini ortaya koyuyor mücadelesini veriyoruz. Bu amaçla 15 yıldır her ay üzerinde çalıştığımız ama 3 ayda bir yayınladığımız 'Eğitime Bakış' dergimiz 15'inci yılında 45'inci sayıya ulaştı. Her sayısı 25 binden fazla basılarak ücretsiz olarak kurumlara ulaştırılıyor. Dergiler, farklı bakış ve düşünce biçimlerini aynı sayfada buluşturan özelliği ile analitik ve özgür düşüncenin gelişmesine katkı sunuyor. Dolayısıyla dergicilik, yaşadığı çağ ve topluma şahitlik eden herkes için vazgeçilmez bir gayedir. Dergileri vazgeçilmez kılan, çağın ve toplumun meselelerini yorumlamanın ve istişarenin bereketidir. Bunun için biz dergimizi ve diğer yayınlarımızı, fikirlerimizi yoğurduğumuz ocağımız olarak görüyoruz" dedi.


Eğitim-Bir-Sen olarak cehaletin bunaltıcı kararlığına karşı bilginin ve özgür düşüncenin meşalesini yaktıklarını ifade eden Yalçın, şu ifadeleri kullandı:


" Sömürüye itirazı ortadan kaldırmanın, rızaya dayalı kalıcı bir düzen inşa etmenin yolu zihinleri istila etmekten, özgür düşünceyi yok etmekten geçiyor. İşte bu yüzden bilgi çağı dedikleri bu çağ enformatik cehaletin aslında zirvesidir. İşte dergiler tamda bu noktada önem arz ediyor. Çünkü kültürel emperyalizme en etkili cevap dergilerin ürettiği hür düşüncedir. Eğitim-Bir-Sen olarak, cehaletin bunaltıcı kararlığına karşı bilginin ve özgür düşüncenin meşalesini yaktık. Örgütlü gücümüzü, fikir gücümüze takviye ettik. İşte bu kapsamda tam 15 yıl önce Eğitime Bakış dergisini çıkardık. Konuşulmaz denen şeyleri konuştuk ve ele aldık. Eğitime Bakış'ın her sayısı, el atmaya pek cesaret edilemeyen konulara dokundu. Sendikacılığı bilgi, insan ve eğitim odaklı olarak hayatın her alanına yaydık ve yayıyoruz. Emek ve özgürlük mücadelemizi yılın 365 günü sürdürmeye çalışıyoruz." - ANKARA

Eğitim Bir Sen, Ali Yalçın, Memur Sen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kişisel Verileri Koruma Kurulu e-ticaret sitesindeki veri ihalini duyurdu
Balon balığı kozmetikten gıdaya birçok sektörde kullanılabilecek İşte SONAR'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı!

Son Dakika Haberleri
04:28 Hafif ticari araç, lüks otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
04:27 Hafif ticari araç, lüks otomobile çarptı 1 yaralı - Son Dakika
04:21 HAFİF TİCARİ ARAÇ, LÜKS OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika
04:21 Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı; 2'si ağır 6 yaralı - Son Dakika
04:20 Bilecik-Eskişehir yolunda otobüs kazası: 6 yaralı - Son Dakika
23:50 Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Son Dakika
23:47 Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 04:38:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Eğitime Bakış dergimiz 15'inci yılında 45'inci sayıya... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]