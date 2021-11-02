Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şubesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılmasını istiyor - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması gerektiğini bildirdi.

Köse, Azerbaycan Parkı'nda yaptığı açıklamada, öğretmenlerin, çocukların şuur sermayesini artırmanın, idrakini geliştirmenin, varoluşun sırrına ermenin, hikmeti keşfetmenin rehberi olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar olan her aşamayı içeren, öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir kanunun olmamasının büyük eksiklik olduğunu savunan Köse, şunları kaydetti:

"Öğretmenliğin kamu sistemi içinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kariyer mesleğine uygun bir kanuna kavuşturulması artık daha fazla ertelenmemelidir. Kanaatimizce öğretmenlerin itibarının daha da artması, haklarının korunması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ivedilikle yürürlüğe konulması elzemdir."